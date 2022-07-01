長新冠患者「失眠比例高」！染疫康復突現睡眠障礙　恐釀嚴重後果

▲ 部分民眾在新冠急性感染症狀康復後出現後遺症。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐逾2年，許多民眾染疫康復後，至今仍受「長新冠」（Long COVID）所苦。最新研究顯示，有重要證據表明，長新冠與大腦相關的睡眠、神經及心理問題有關，許多康復者出現睡眠障礙，失眠比例較未曾染疫者高出許多，長期下來恐怕對健康帶來嚴重影響。

《鏡報》報導，長新冠患者可能需要數月才能恢復，且過程中可能突然出現其他症狀，例如睡眠障礙。睡眠醫學專家自歐貝雅（Cinthya Orbea）表示，「睡眠障礙是曾感染新冠的患者最常見的症狀之一，他們通報失眠、疲勞及腦霧，有些甚至有日夜節律睡眠障礙（Circadian Rhythm Sleep Disorder）。」由於睡眠對健康至關重要，這種長新冠症狀的長期影響可能比想像中更加嚴重。

發表於美國國家醫學圖書館（NLM）的一項研究中，研究人員調查長新冠對神經、心理及生理症狀的影響，發現相較從未染疫者，長新冠患者失眠的比例明顯較高。507名長新冠患者接受線上調查，通報出現頭痛、疲勞、肌肉疼痛、關節疼痛、認知障礙、注意力不集中及喪失嗅覺，且出現嚴重失眠、整體生活品質下降。

此前，美國疾病管制與預防中心（CDC）5月公布研究結果指出，18至64歲成人中，有1/5人染疫康復後出現至少一種長新冠症狀；65歲以上長者中，這項比例更達到1/4。英國國家統計局（ONS）近日則公布去年6月數據指出，40%自認長新冠患者的受訪者在染疫1年後仍有症狀。一項針對近百萬名長新冠患者進行的調查中，56%受訪者通報出現疲勞問題，為最常見的症狀。

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