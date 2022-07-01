　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

長新冠患者「失眠比例高」！染疫康復突現睡眠障礙　恐釀嚴重後果

▲▼義大利,新冠肺炎。（圖／路透）

▲ 部分民眾在新冠急性感染症狀康復後出現後遺症。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐逾2年，許多民眾染疫康復後，至今仍受「長新冠」（Long COVID）所苦。最新研究顯示，有重要證據表明，長新冠與大腦相關的睡眠、神經及心理問題有關，許多康復者出現睡眠障礙，失眠比例較未曾染疫者高出許多，長期下來恐怕對健康帶來嚴重影響。

《鏡報》報導，長新冠患者可能需要數月才能恢復，且過程中可能突然出現其他症狀，例如睡眠障礙。睡眠醫學專家自歐貝雅（Cinthya Orbea）表示，「睡眠障礙是曾感染新冠的患者最常見的症狀之一，他們通報失眠、疲勞及腦霧，有些甚至有日夜節律睡眠障礙（Circadian Rhythm Sleep Disorder）。」由於睡眠對健康至關重要，這種長新冠症狀的長期影響可能比想像中更加嚴重。

發表於美國國家醫學圖書館（NLM）的一項研究中，研究人員調查長新冠對神經、心理及生理症狀的影響，發現相較從未染疫者，長新冠患者失眠的比例明顯較高。507名長新冠患者接受線上調查，通報出現頭痛、疲勞、肌肉疼痛、關節疼痛、認知障礙、注意力不集中及喪失嗅覺，且出現嚴重失眠、整體生活品質下降。

此前，美國疾病管制與預防中心（CDC）5月公布研究結果指出，18至64歲成人中，有1/5人染疫康復後出現至少一種長新冠症狀；65歲以上長者中，這項比例更達到1/4。英國國家統計局（ONS）近日則公布去年6月數據指出，40%自認長新冠患者的受訪者在染疫1年後仍有症狀。一項針對近百萬名長新冠患者進行的調查中，56%受訪者通報出現疲勞問題，為最常見的症狀。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►沒看錯，品木宣言「靈芝水」200ml才499元！

ET快訊
西濱奪命車禍！砂石車駕駛「分心直直衝」　2工人1死1命危
快訊／午後雨彈來襲！　8縣市大雨特報
15歲台南弟「背阿嬤徒步環島」抵達墾丁！　挨酸作秀、想紅回應
唐綺陽2022下半年12星座運勢來了！　水逆時間點曝
台股下殺逾400點！　「空頭來臨？」法人曝落底訊號
快訊／中華男籃又2人確診！　下午對中國無法出賽
今天就喝！　超商限時1天「咖啡買7送7」
許藍方「有沒有喜歡我」現場call out王少偉！他鬆口給6
歐陽靖認了「國際離婚訴訟」開打！　情斷日籍老公：好聚好散
2022上半年台灣新車銷量　前十名排行出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

把親弟「頭蓋骨」當垃圾丟！他辯：以為仿製品　床上卻躺無頭男屍

俄外長警告：烏克蘭戰爭拉下「新鐵幕」　不再相信歐美

餐酒館發現血跡！警在水泥牆中「挖出腐爛屍體」　用餐客人嚇壞

天然氣開發事業「薩哈林2號」有日資　 普丁下令讓渡俄方

蛇島到底多難守？為何俄軍也撐不住了　BBC曝4分析：烏軍不該登島

北韓暗酸新冠源頭是南韓！稱士兵在邊界碰到「不明物品」才染疫

孩子才3個月大！20歲媽街上推嬰兒車　遭蒙面男近距離爆頭射殺

長新冠患者「失眠比例高」！染疫康復突現睡眠障礙　恐釀嚴重後果

猴痘病毒入侵土耳其！蔓延50國狂爆3400病例　WHO：這3種人很危險

美FDA建議新疫苗改配方！要對BA.4、BA.5對症下藥　最快秋天上市

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

日29歲躺平哥僅剩300元 嘆：應徵3工作都沒勞保

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

員工上班偷扮恐龍玩空瑜　老闆抱他下來怒：沒揪！

25歲正妹竟是販毒集團首腦　爽住豪宅！連花都紙鈔做的

KID合體坤達慶祝「世界喜歡日」　結尾藏洋蔥...網看哭：想念他！

把親弟「頭蓋骨」當垃圾丟！他辯：以為仿製品　床上卻躺無頭男屍

俄外長警告：烏克蘭戰爭拉下「新鐵幕」　不再相信歐美

餐酒館發現血跡！警在水泥牆中「挖出腐爛屍體」　用餐客人嚇壞

天然氣開發事業「薩哈林2號」有日資　 普丁下令讓渡俄方

蛇島到底多難守？為何俄軍也撐不住了　BBC曝4分析：烏軍不該登島

北韓暗酸新冠源頭是南韓！稱士兵在邊界碰到「不明物品」才染疫

孩子才3個月大！20歲媽街上推嬰兒車　遭蒙面男近距離爆頭射殺

長新冠患者「失眠比例高」！染疫康復突現睡眠障礙　恐釀嚴重後果

猴痘病毒入侵土耳其！蔓延50國狂爆3400病例　WHO：這3種人很危險

美FDA建議新疫苗改配方！要對BA.4、BA.5對症下藥　最快秋天上市

獨家／爸被告「性騷擾」判決出爐！　薔薔曝女網紅下場

恩恩爸提國賠求償1元！侯友宜：每個生命的離去我都要反省

大陸今本土再破百「新增163例」安徽佔107例　宿州市泗縣已封城

把親弟「頭蓋骨」當垃圾丟！他辯：以為仿製品　床上卻躺無頭男屍

戀愛先放一邊！布克和太陽簽4年64億頂薪續約至2028年

「阿北你早就退伍了」台中男憶當兵遊基隆　餓1天誤闖國道昏倒

小栗旬遭爆裸照出軌！　10年妻山田優「對鏡頭比1手勢」曝婚姻狀況

台東縣府攜手摩斯推限定「台東紅烏龍茶」　即日起全台門市開賣

快訊／T1亞軍太陽主帥被挖角　卡米諾斯轉戰PLG執教領航猿

一吃秒上癮！嘉義新開幕炸物在地人激推　溫體雞軟嫩多汁正點到爆

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

國際熱門新聞

義大利專家：精液恐是猴痘感染媒介

Costco砸10.5億美元　買下台灣好市多全部股權

食人男連續殺死30女　地下室藏4600塊人骨

倒車沒看見！阿公直接輾斃1歲孫女

瑞士科學期刊高端疫苗保護力84%　作者坦承誤植

拜登「羞辱」尹錫悅畫面曝　韓網怒炸

即／美股開盤道瓊「大跌500點」

TikTok「猜是誰」肆虐　8年級女生遭霸凌拖入煤堆

美股收黑253點　標普52年來最差表現

打赤膊照在G7遭嘲諷　蒲亭：他們露胸才令人作嘔

美最高法院：環保署無權限制發電廠的碳排放

烏克蘭割地求和民調曝光　專家：俄國會贏

286倍月薪入帳　他答應還錢卻神隱

19歲正妹勸阻打男友　狠父連撞2次輾死她

更多熱門

相關新聞

美FDA：新疫苗應對BA.4、BA.5對症下藥！

美FDA：新疫苗應對BA.4、BA.5對症下藥！

美國食品暨藥物管理局（FDA）6月30日正式對疫苗製造藥廠提出建議稱，疫苗製造商所研發的新一代加強劑疫苗應該瞄準BA.4、BA.5，因為這2種變異已經陸續成為全球的主流病毒株。此舉可能會使新疫苗的上市計畫受到延宕，但FDA仍希望新款的改良疫苗能夠在秋天投入使用。

動物園老虎確診　新冠肺炎併發症身亡

動物園老虎確診　新冠肺炎併發症身亡

台人赴陸4航點北京維持「7＋7」 成都、上海陸續改為7＋3　

台人赴陸4航點北京維持「7＋7」 成都、上海陸續改為7＋3　

瑞士科學期刊高端疫苗保護力84%　作者坦承誤植

瑞士科學期刊高端疫苗保護力84%　作者坦承誤植

獨／疫情間接傷害！高齡自殺率連降5年首度反彈

獨／疫情間接傷害！高齡自殺率連降5年首度反彈

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎長期新冠長新冠

讀者迴響

熱門新聞

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

月經來「6種水果可多吃」！醫激推：平復經痛

5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」綠炸

23歲女網紅身中30多刀亡　前男友被捕

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

快訊／台灣芒果「被驗出新冠陽性」！農委會回應了

男友凍未條！妹子被「壓在鋼琴上壞壞」氣炸

爆乳鋼琴女神YouTuber抱胸破尺度

野生「大咖明星夫妻」逛寧夏夜市

雞排妹深夜海邊「裸色解放」　粉絲暴動放大看

義大利專家：精液恐是猴痘感染媒介

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

老婆每天給他250元零用錢　竟湧萬人讚賢妻

颱風「艾利」生成！雙颱左右夾擊　這二區防劇烈雨勢

他公審軍車是特斯拉　反被網洗臉

更多

最夯影音

更多
Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ
持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

日29歲躺平哥僅剩300元 嘆：應徵3工作都沒勞保

日29歲躺平哥僅剩300元 嘆：應徵3工作都沒勞保

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面