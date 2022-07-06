蔡英文心中「台北市長」人選是他　黨內人士曝內幕：機會高

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨選舉對策委員會昨日（5日）拍板徵召總統府發言人Kolas Yotaka參選花蓮縣長，立委劉櫂豪參選台東縣長。至於雙北市長人選到底是誰，外界傳聞黨主席蔡英文心中的「台北市長」人選是前副總統陳建仁，黨內人士透露，陳沒有參選意願的想法並無改變，若真的被請出馬，定位在台北市長的機會確實比較高。

▲外傳蔡英文屬意讓陳建仁（左）投入台北市長選戰，導致陳時中（右）萌生退意。（圖／ETtoday資料照）

民進黨在雙北市長提名上遲遲未有答案，傳聞蔡英文已連續2天約見前交通部長林佳龍，希望林參選新北市長，同時也考量勸進前副總統陳建仁投入年底的雙北選戰。

根據《聯合新聞網》報導，近日頻傳蔡英文有意讓陳建仁參選台北市長，導致陳時中萌生退意，黨內人士透露，雙北市長的布局雖然沒有列入5日民進黨選舉對策委員會的議程，但成員私下都有討論，還是有些許進展，陳建仁表明無意願參選，這個想法目前仍沒有動搖，不過，若是陳真的被請出馬，到時定位在台北市長的機會確實比較高。

而另一位呼聲較高的台北市長人選陳時中，5日上午連趕2場活動，被外界解讀為可能是為了參選暖身；對此，陳時中表示，衛福部的業務本來就很多，最近剛好要宣導的事務也比較多，才會連趕2場活動。至於媒體民調認為陳時中將以5成4的支持率贏過林佳龍和陳建仁，代表民進黨出戰台北市長，他僅回應，媒體民調只是參考性質，和正式的民調不太一樣，如果有正式訊息都會對外說明。

除了雙北市長之外，民進黨在其他縣市的布局也逐漸明朗。民進黨5日晚間說明，民進黨選對會5日召開會議，一致同意建議徵召Kolas Yotaka為花蓮縣長候選人、劉櫂豪為台東縣長候選人，併同彰化縣長候選人黃秀芳、嘉義市長候選人李俊俋，將在6日提交中執會，進行徵召提名作業。

民進黨祕書長林錫耀表示，截至目前為止，民進黨已經提出16位縣市長候選人，選對會都是以推出最強、最有勝選可能的候選人為考量，以「中央執政好成績、地方推薦好人才」為目標，按部就班完整布局，至於尚未提名的縣市部分，選對會將進行進一步徵詢後，再行召開會議討論。