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快訊／林佳龍仍拼北市提名　「若陳時中上陣也會全力支持」

▲▼林佳龍今天晚間在「教練」電影特映會前受訪。（圖／林佳龍辦公室提供）

▲無任所大使林佳龍。（資料照／林佳龍辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨佈局雙北市長提名，據了解，黨主席蔡英文近日兩度約詢無任所大使林佳龍，徵詢參選新北市長的意願，但持續爭取台北市長提名的林佳龍仍婉拒。對此，林佳龍今（6日）透過臉書發聲說，許多人期待衛福部長陳時中為民進黨出征，他也認為陳是很好的人才，「秉持著這始終如一的精神，這次民進黨一旦決定由陳時中部長上陣，我也必定會全力支持，團結爭取勝選」。

林佳龍今天上午以「競爭是為了更好的民主，團結是為了更好的台灣」為題撰文表示，自從他公開表示自己正在為台北市長選舉做準備後，陸續聽到了很多評論的聲音，甚至批判他這樣的表態。

林佳龍強調，民進黨是一個以民主為核心價值骨幹的政黨，此次民進黨的六都市長提名改採全徵召機制，雖然有別以往的初選辦法，但也有制度來產生最後的提名人選，民主時代，百家爭鳴是常態，他一直相信台灣能成為亞洲民主國家的典範，正是因為民進黨願意在劣勢的環境中，爭取看似不可能的機會。

林佳龍比喻說，一位奧運選手必須經過四年的準備，才能上場與其他選手一較高下，上場之前還要先過資格賽，「我們不會因為不看好一個選手，而說服他放棄參賽的權利」，奧運精神可貴之處，就在於鍛鍊準備、超越極限、全力以赴、接受結果，然後尊敬對手，「民主選舉，也是如此」。

林佳龍直言，這次的台北市長選舉，許多人期待陳時中披上戰袍為民進黨出征，他也認為陳時中是很好的人才，自己的表態並非是要撕裂民進黨，而是想為黨和台北市民增加一個可能性，最後假如選對會跟黨中央評估，決定由陳時中或其他人選出馬，他也會悉心戮力支持，並將研究好的首都願景，交予黨中央，做為公共財，希望自己的政策研究能幫助到台北市民。

此外，林佳龍補充，捐出自己的政策研究我12年前他就做過一次了，2010年時，雖然當時他已經為參選台中市長蹲點準備5年了，但當黨中央決定改由蘇嘉全上陣時，他便立刻將準備5年的台中政策全部獻給蘇嘉全，並擔任蘇的競選總幹事，全力輔選，蘇嘉全最後僅以3萬票略輸台中市前市長胡志強，「秉持著這始終如一的精神，這次民進黨一旦決定由陳時中部長上陣，我也必定會全力支持，團結爭取勝選」。

林佳龍也說，請各位關心徵召提名的朋友可以放心，他一直是有運動家精神的人，也相信「競爭是為了更好的民主，團結是為了更好的台灣」，衷心希望台灣的民主價值能高於黨派和個人利益，唯有如此，台灣的民主才會如奧運般，充滿感動的力量。

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