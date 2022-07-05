東區門戶企業「優先跳電」　黃珊珊嗆中央：不缺電會這樣？

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東區門戶企業「優先跳電」　黃珊珊嗆中央：若不缺電為什麼會這樣？

▲▼台北市副市長黃珊珊市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府日前為了「東區門戶計畫」限電爭議與台電槓上，副市長黃珊珊還爆料，台電要求新大樓保留「優先遙跳」權利，缺電時新大樓得共體時艱、優先被跳電。黃5日受訪說，「你會接受一個條件，是你用了電後，將來隨時會跳電？」，直言根本是落後部署。

針對東區門戶計畫企業需簽「限電生死狀」，黃珊珊表示，這是台北很大的問題，台北市政府不斷在招商，也希望大企業能開拓市府的東區門戶計畫，但陸續要完工的幾個大樓要去申請用電時都被限制，「限制條件就是說可以核供給你部分的電力，但是你要給我同意書，說將來跳電的話要優先被斷電」。

黃珊珊指出，這對企業來說是高度不穩定，直言台電是不是跟企業或或其他的人生存在平行時空，「你會接受一個條件，是你用了電後，將來隨時會跳電？」，重點是中央如果一直說不缺電，那為什麼會有這樣的狀況？

黃珊珊說，一直說變電所，但變電所的問題這幾年也沒有看到台電積極來爭取，最重要是如果已經有電力配置，這不會是現在才知道，突然間有一天跳了電之後開始說你們以後都要跳電，這件事情一直沒有說清楚，又告訴我們台灣不缺電，這非常矛盾。

黃珊珊說，我們希望說，台電出來講清楚，讓這些企業很清楚知道在台北市的投資將來該怎麼辦，而不是這樣用類似簽生死狀的方式，「不是沒有超前，是落後」。

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柯文哲柯P台北市黃珊珊台電

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