林鶴明翻侯友宜曾嗆不政治表演　「你現在敢接恩恩爸電話？」

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北市中和2歲男童恩恩案持續延燒，恩恩爸決定向新北市政府提出國賠請求，訴求金額「新台幣1元整」，希望透過司法手段尋求真相。而民進黨副秘書長林鶴明4日在個人臉書貼出被新北市長侯友宜批評「只會政治表演」的新聞，林指出，1個月過去了，「證明羞辱侯友宜的人不是我，而是你自己。我原封不動送還給你，你就是只會政治表演，還好意思說你打了很多電話，恩恩爸爸的電話，你敢接嗎？」

林鶴明表示，6月2日時，侯友宜在新北市議會和國民黨議員一搭一唱，「說他不會作秀，只會解決問題，點名我說我羞辱他。」林鶴明當初批評侯友宜一通電話可以解決的問題，卻要做政治表演、噴口水。侯友宜則回應，打了無數通電話給疫情指揮中心，怎麼有人問這種問題來羞辱他。

林鶴明表示，經過一個月，恩恩案除了出現好幾位吹哨者外，加上錄音帶遭週刊全揭露，基層消防員跳出來指證新北市消防局全力演出欺矇恩恩爸，再加上恩恩爸爸公開表示，不認為侯友宜會將完整的送醫資料報告提交中央，最終，恩恩爸爸決定提出國賠一元，希望透過司法手段得到真相。

恩恩爸爸提到，他從5月29日深夜臉書Po文到現在已經一個月，但在苦苦追求的真相後，卻還是無法拿到最關鍵的拼圖「橫向通聯錄音（相關紀錄）」，讓他感到非常的失望也無法理解「新北市政府這個大官府，為何手握這麼大的公權力，卻不願意面對問題，解決問題，一直不願意拿出關鍵的證據，也不願意行政調查，在議會提出專案報告。」

林鶴明指出，過了一個月，決定把侯友宜一個月前在新北市議會大言不慚說他不會作秀只會解決問題的新聞再貼一次，「我想告訴侯大市長，經過一個月你和新北市府的作為，證明羞辱你的人不是我，而是你自己。我原封不動送還給你，你就是只會政治表演，還好意思說你打了很多電話，恩恩爸爸的電話，你敢接嗎？」

林鶴明直言，過了四個禮拜，媒體關注度自然會降低，社會也會關注其他的議題，新北市府一定竊喜終於大數據看不到「恩恩」這兩字了，但是凡走過必留下痕跡，因果必有報。