陳時中不選改陳建仁上？　民進黨雙北佈局最快月中有答案

▲左為前副總統陳建仁，右為衛福部長陳時中。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

距離年底九合一大選只剩不到5個月，綠營雙北人選卻遲遲未定。拖到如今，原新北市長選戰呼聲最高的立委羅致政不選，而頻被外界點名征戰台北市的衛福部長陳時中也傳出萌生退意，讓基層焦慮不已。民進黨5日將召開選對會，處理花蓮縣長、台東縣長提名，至於卡關的新北及北市也有可能討論，黨政人士認為最快13日全代會前就會有結論。

民進黨新北市長人選難產，羅致政已表態無意參選，透露自己從五月初被動接受黨中央的正式徵詢及正面態度，時間卻一再蹉跎，如今已不願投入大選，也喊話黨中央，「民進黨對新北市的治理責任，不能放棄，時間已經十分緊迫，期待黨盡速提名有意願有能力的同志上場，我絶對會全力輔選，也專心輔選議員勝利」。

另一方面，台北市長之戰民進黨至今也未有名單，更被爆出陳時中不想選。綠營雙北市長人選喬不定，開始有聲音稱身兼黨主席的總統蔡英文將目標鎖定在陳建仁身上。

面對九合一大選，民進黨5日選對會除了敲定花蓮縣長、台東縣長人選，還有機會觸及雙北。目前新北市長檯面上立委吳秉叡已向黨中央招手，「如果被徵召會全力以赴」；屏東縣長潘孟安也曾被點名。至於台北市，除了陳時中，還有無任所大使林佳龍。而陳建仁會投入哪個戰場態勢仍模糊，但也有黨內人士評估，林佳龍因堅持不選新北，雙北若成功推出「陳時中＋陳建仁」的組合，會是很有強度的組合。