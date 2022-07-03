民進黨新北「蘇貞昌在使壞」　被爆：選的人要比他更爛

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／新北報導

民進黨新北市長人選難產，原檯面上的麗偉羅致政無意參選，距離選戰不到五個月，最終該誰來迎戰強敵現任市長侯友宜遲遲未有定論，也引爆基層焦慮。美麗島電子報董事長吳子嘉分析，這場選舉是行政院長蘇貞昌使壞，當初他輸了侯友宜30萬票，這次選的人要比他更爛，要不然沒面子。

吳子嘉說，5月3日民進黨秘書長林錫耀親自打電話給羅致政詢問意願，羅致政當時問有沒有得到各派系支持，林錫耀回「蘇院長沒意見」，這是重點，想選新北市，如果沒有蘇貞昌支持，不可能會有被徵詢的可能性。

不過，吳子嘉提到，這通電話打完後，各方就各種小話，不讓羅致政選，之前蘇貞昌輸給侯友宜30萬票，他怕羅致政出來選輸20萬票，老臉會掛不住，希望別人輸越多越好，同樣的事在台北市也發生了，衛福部長陳時中也被傳出不想選。

吳子嘉表示，無任所大使林佳龍不可能選新北，核心還是蘇貞昌，這裡是蘇貞昌在使壞，他的女兒立委蘇巧慧也不會選，她太弱，還在立委吳秉叡的後面，新北就是蘇貞昌在主導，希望有個人輸，或著等恩恩事件發酵。

對於新北市長選舉，羅致政3日透露自己從五月初被動接受黨中央的正式徵詢及正面態度，時間卻一再蹉跎，如今已不願投入大選，也喊話黨中央，「民進黨對新北市的治理責任，不能放棄，時間已經十分緊迫，期待黨盡速提名有意願有能力的同志上場，我絶對會全力輔選，也專心輔選議員勝利」。