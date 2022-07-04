基隆+246！專責病房空床率63.9%　林右昌：疫情黑暗期將盡

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心4日公布國內本土病例新增2萬3045例，其中基隆新增246例，在本島各縣市排名第二低，市長林右昌表示，自疫情高峰以來本市的確診人數首度出現2字頭，相信台灣快要走到疫情黑暗期的盡頭，已經隱隱可見曙光。

林右昌說，自今年這波COVID-19疫情爆發以來，基隆市一直走在全國疫情的最前線，如今本市的確診數已從5月間最高峰的2000多人降低至246人，證明基隆市已經率先走出疫情，相信台灣也將在不久後走出疫情的黑暗期，並且已經可以隱隱看到曙光了。

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關於基隆市疫情，本市今日246名確診人數中，包括外縣市通報54例，佔21.95%；其中女性141人、男性105人；若以年齡別區分，以25-34歲最多，有47人、占19.11%，15-24歲次之，有40人、占16.26%。至於75歲以上的長者有6人、65-74歲有14人、6歲以下有22人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房180床，目前收治65人、空床115床，空床率63.9%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症28名、中症217、輕症10名；部立基隆醫院：中症1名、輕症8名；礦工醫院：輕症1名；三總基隆分院無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估11萬8298人，利用快速通道的有3萬3056人，有6萬2093人完成健康條件審核，符合資格已派案4萬7146人，條件不符合則有1萬4947人。

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