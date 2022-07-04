南投+472！醫院和住宿型長照機構今起開放陪探病　最多2訪2陪

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數472例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數472例，截至7月3日累計確診人數5萬9645例，居家隔離人數2279例，今日解除隔離人數938例，居家照護人數4028例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO；新增死亡4人，包括80至89歲3人、40至49歲1人，皆罹患慢性疾病，其中接種2劑、3劑者各2人，累計死亡人數計178人。

衛生局長陳南松表示，中央流行疫情指揮中心雖已於6月24日宣布有條件放寬醫院、長照機構防疫及住民探病及陪病，但為整體防疫安全及風險考量，經本縣指揮官指示先觀察一週後才開放。

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衛生局指出，全縣住宿式機構自6月10日至7月1日，已完成住民及工作人員快篩1萬7821人次，陽性率從18.8%大幅降至1.2%，另確診者投藥人數1298人，投藥率從67.6%提升至100%；加上全縣自6月25日起每日確診人數呈持續穩定下降至3位數，因此於今天起開放實施「調整南投縣醫院住院病人之陪（探）病管理措施」及「調整南投縣住宿式長照機構住民訪客/陪伴者/陪住者管制措施」。

▲▼南投縣醫院和住宿型長照機構今天起有條件開放陪探病。（圖／南投縣政府提供）

其中加護病房、慢性病房、精神科病房自今天日起，每日固定1時段，且至多2名訪客，經醫療評估有照護需求者，亦開放最多2名陪病人數，陪病者接種疫苗追加劑達14天以上者，可免定期篩檢；陳南松提醒，訪客應出具探視當日新冠肺炎抗原快篩（含家用抗原快篩）自費篩檢陰性證明，如為預定（非緊急）住院病人之陪病者，需出具入院陪病前2日內篩檢，緊急需入院陪病者則於入院陪病前篩檢。

住宿式機構也有條件開放探視，並採取預約制，每位住民每次訪客人數不可超過3人；如果民眾已「完成新冠肺炎疫苗追加劑接種達14天（含）以上」，或「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天（含）以上至3個月內」，得以免除篩檢。