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台南確診+1842名　日韓及新加坡疫情升溫民眾請落實防疫

▲台南市長黃偉哲公布台南確診+1842名，提醒國人持續落實防疫措施，並完整接種COVID-19疫苗，即時做好各項防疫準備。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布台南確診+1842名，提醒國人持續落實防疫措施，並完整接種COVID-19疫苗，即時做好各項防疫準備。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布台南確診+1842名，近日日本、韓國及新加坡疫情升溫，市長黃偉哲提醒國人持續落實防疫措施，並完整接種COVID-19疫苗，即時做好各項防疫準備。

▲台南市長黃偉哲公布台南確診+1842名，提醒國人持續落實防疫措施，並完整接種COVID-19疫苗，即時做好各項防疫準備。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南確診+1842名，提醒國人持續落實防疫措施，並完整接種COVID-19疫苗，即時做好各項防疫準備。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南確診+1842名，提醒國人持續落實防疫措施，並完整接種COVID-19疫苗，即時做好各項防疫準備。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲市長指出，台南市新增1842名，但每次禮拜一的時都有假日效應，什麼叫假日效應？就是禮拜天的時候大家想要去篩檢，想要去申報的意願就會降低，因發生過很多次了，所以大概推估起來，就是每次到禮拜一確診人數就下去，到禮拜二就會把原本要禮拜一申報的加上去，禮拜二又會上升一點，所以估計起來大概是5日確診人數會到2千7，甚至到2千8，但是低於3千的趨勢應該是確立了，但人數一直在下降。

▲台南市長黃偉哲公布台南確診+1842名，提醒國人持續落實防疫措施，並完整接種COVID-19疫苗，即時做好各項防疫準備。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，台南市最高將近8千例，到今天是1800多例，如果估計是2千5百例到2千7百例的話，中間大概花了3個多禮拜，所以大概我們的高原期已經變成丘陵期，接下來是不是可以變成平原，或變成平台，如果案例低於1500例以下，大概就疫情相當的穩定。

▲台南市長黃偉哲公布台南確診+1842名，提醒國人持續落實防疫措施，並完整接種COVID-19疫苗，即時做好各項防疫準備。（圖／記者林悅翻攝，下同）

不過因為看了其他的國家疫情起起伏伏，包括新加坡因為BA.4、BA.5隨著國境的開放，那就造成另外一波流行，不過以新加坡的防疫政策來講，他們已經沒有把這個COVID-19這個部分當做一個非常致命性的疾病，真的是落實了與病毒共存的狀況。

黃偉哲說，是不是台灣要跟進？他想也許公衛專家以及主流民意有不同的看法，不過，我們跟人家不一樣的地方是，我們除了疫苗覆蓋率跟其他國家一樣之外，我們的口罩、還有社交距離這部分都還一定程度地維持，尤其是戴口罩，大家都戴得很習慣了，不戴反而怪怪的，所以因為這樣子，有效地降低了COVID-19疫情的高峰，而且下來會比較快一點，而且最重要的是其他的一些疾病也相對的減少，譬如說感冒，一般感冒或者是流行性感冒也相對的少了一點，那有一些因為勤洗手的關係，像腸病毒也少了一點，所以這個部分當然謝謝市民朋友的配合。

黃偉哲呼籲年長者跟年幼者都拜託趕快去打疫苗，那尤其年長者部分，到7月底之前都還有500塊跟2劑快篩，然後台南市又有舉辦抽獎，那中獎機率是相對的大，為什麼？因為這個母數少，就是65歲以上母數，這個母數比較少一點，那尤其是又限定，就是第4劑的施打是全部，只要有打第4劑的通通都列入抽獎的範圍，那從6/27以後開始打第3劑的也有列入抽獎的範圍，跟各位做一個報告，到8/31截止。▲台南市長黃偉哲公布台南確診+1842名，提醒國人持續落實防疫措施，並完整接種COVID-19疫苗，即時做好各項防疫準備。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖指出，台南市4日新增1842名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至7月3日，台南市累計確診個案人數共263325名，全年齡累計確診百分比為14.22％；已解除隔離241606名、尚在隔離中21719名。

境外移入BA.4及BA.5個案人數持續增加，黃偉哲呼籲，5-11歲兒童不論是第一劑，還是尚未施打第二劑的，都請家長可以協助孩子幫忙預約。如果孩子曾經「確診」，只要等康復後的3個月，仍建議可以施打疫苗，時間從發病日、或確診日當天開始算起。

另外，台南市持續鼓勵65歲以上長者、55歲以上具原住民身分市民，能盡快施打完整疫苗。衛生局長許以霖呼籲，6月27日至8月31日接種第3劑、5月16日至8月31日接種第4劑的長輩們，市府會主動放入抽獎名單，不用另外索取。

▲台南市長黃偉哲公布台南確診+1842名，提醒國人持續落實防疫措施，並完整接種COVID-19疫苗，即時做好各項防疫準備。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「台南打疫苗」系統新增服務對象，包括第一類醫事人員（含醫事執登人員及醫事機構非醫事人員）、機場港埠、居家檢疫、航空機組員、機構與社福照護系統相關工作人員，這些人員若已符合接種第4劑（第2次追加劑）資格，可以使用「台南打疫苗」網頁版預約接種，並於現場出示身分證明文件接種。

近日日本、韓國及新加坡疫情升溫，市長黃偉哲提醒國人持續落實防疫措施，並完整接種COVID-19疫苗，透過「台南打疫苗」系統可預約鄰近醫療院所接種，網址https://health-reservation.tainan.gov.tw/。

▲台南市長黃偉哲公布台南確診+1842名，提醒國人持續落實防疫措施，並完整接種COVID-19疫苗，即時做好各項防疫準備。（圖／記者林悅翻攝，下同）

統計至7月3日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為90.8％、83.3％、1.3％、68.6％、2.6％，總接種劑次457萬6190。5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率84.13％、第2劑19.6％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.16％、第2劑83.69％、追加劑58.68％。

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