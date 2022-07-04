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今天虎爺生日！想求財運、旺事業　命理師楊登嵙曝拜法必發財

▲虎爺。（圖／記者林悅翻攝）

▲虎爺將軍。（圖／記者林悅翻攝）

記者郭世賢／綜合報導

今（4日）農曆6月6日是虎爺生日，虎爺又稱為「虎爺公」、「虎爺將軍」、「下壇將軍」，被認為有驅邪、招財、鎮宅的神力，多數廟宇都可以見到祂的身影，常被供奉在神明桌下方，也被視為「兒童的守護神」。命理師楊登嵙整理祭拜虎爺求財拜法，讓您求財運、旺事業。

楊登嵙指出，「虎」與「福」同音，傳說中，虎爺能咬來錢財，因為跟隨在財神爺趙公明的身邊，而擁有了掌握財富的能力。「拜金虎爺，乎你金好野」，因「虎爺」台語發音相近「好野」，被人們視為可以「增進財運」，再加上「虎爺咬錢來」而相信其有咬錢納財之福，因此虎爺被視為具有財神的神格。

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▲台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙、命理師楊登嵙。（圖／楊登嵙教授提供）

▲命理師楊登嵙整理祭拜虎爺求財拜法。（圖／楊登嵙教授提供）

楊登嵙表示，首先進到廟裡時，拜完全部神明，到虎爺面前時，報上自己的姓名、生辰、地址、任職公司，誠心祈求自己的願望，越詳細越好，接著就到「錢水」地方求「錢母」，大部分虎爺的神龕旁常可看到一小碗裝著水，且水裡有許多硬幣，這就是「錢水」。

從水中換來的硬幣，記得過香爐繞三圈，再收進紅包袋或錢包隨身攜帶，若之後心願有達成，再到廟宇向虎爺還願。記得要用等值金額去換，10元換10元、5元換5元，千萬不可拿自己的小錢換虎爺的大錢（例如拿5元換10元），不然虎爺會認為你是貪心的人，就不會保佑財運。

楊登嵙說，虎爺神龕旁還可以看到一個聚寶盆或紅盤子，可以讓你放名片，保佑工作、事業一切順利，遠離職場小人。虎爺的俗諺你可能聽過了，像是「摸虎嘴，招財添富貴」、「摸虎頭，賺錢起大樓」等，有些廟宇開放信眾摸虎爺公的雕像，摸的時候嘴巴也可以唸這兩句俗諺，可聚集更多財氣。

▲▼拜拜,燒香。（圖／記者林世文攝）

▲首先進到廟裡時，拜完全部神明，在到虎爺面前時，誠心祈求自己的願望。（圖／記者林世文攝）

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