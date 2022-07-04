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獨／續約防疫保單「照遊戲規則走」卻被拒保　她痛批富邦沒誠信

▲▼ 富邦防疫保單（圖／記者劉維榛攝）

▲疫情4月大爆發，人人瘋搶防疫保單。（圖／記者劉維榛攝）

記者許宥孺／高雄報導

疫情嚴峻，人人搶買防疫型保單。一名劉小姐4月時向富邦產險表示要續約，不過業務告訴她，今年的續約機制是必須「防疫險」和「疫苗險」同時購買，否則不予續保。不過劉小姐的公司已替她投保疫苗險，她再三確認後，業務仍堅持要劉小姐多保疫苗險，沒想到5月底接獲通知「複保險不保」要撤件，讓劉小姐很生氣，認為產險公司沒誠信可言。對此，金管會調查後表示，若保戶能提出證明未購買他家「防疫險」，富邦表示願意重新受理。

「照你的遊戲規則走，卻變成退保的理由！」劉姓女子不滿地向《東森新媒體ETtoday》投訴，4月初時，業務員告訴她，去年她投保的防疫險即將到期，現在「可照去年內容續保，比現在賣的好很多」，她想想後，決定仍替自己和兒子續保，且選擇最高階保費。

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▲▼劉小姐控訴富邦產險無誠信可言。（圖／投訴人提供）

▲劉小姐公司有替她保疫苗險，但若續約富邦防疫保單後，等於是複保疫苗險，因此有向業務表示「不必疫苗險」。（圖／投訴人提供）

不過劉小姐的公司在去年6月有替她投保其他家的「疫苗險」，因此她當時就向業務員表示，「我不必疫苗，我兒子要」。業務員則說，今年續約內容就必須跟去年一模一樣，「必須同時投保防疫險和疫苗險」，否則不予續保。劉小姐則詢問，那她的部分，「疫苗險」是否可降一階，不過業務員表示，這是公司規定，不能更動。最後劉小姐答應續保。

業務員在4月20日傳送繳款連結，表示續保後，去年投保的防疫險於5月到期符合續保資格。劉小姐如期繳款，22日由業務員確認「繳費成功」後，業務員就沒有其他疑義。

▲▼劉小姐控訴富邦產險無誠信可言。（圖／投訴人提供）

▲劉小姐在4月20日前繳費成功，卻在5月31日才知道被拒保，氣炸喊「保障都沒了」。（圖／投訴人提供）

沒想到的是，劉小姐在5月31日收到業務員的訊息，詢問她是否有購買其他家「防疫險」。劉小姐表示，「沒有，我只有跟你買喔」，業務員則回覆：「複保險不保要退費」，並指出劉小姐有投保其他法定傳染病綜合險，保期重疊因此不予續保。

劉小姐轉向自己任職的公司詢問，公司回覆她，「我們投保的是『疫苗險』」，因此劉小姐很納悶，公司替她投保疫苗險，而她自己投保的是防疫險加疫苗險，假設富邦產險認為她疫苗險重複投保，若不成保可被接受，但是富邦卻告訴她「重複投保」，她無法接受。

▲▼劉小姐控訴富邦產險無誠信可言。（圖／投訴人提供）

▲劉小姐認為自己照產險公司規則走，卻成了被拒保的理由，控訴富邦產險無誠信可言。（圖／投訴人提供）

「防疫險和疫苗險的本質就是不一樣。」劉小姐說，一個是確診、隔離的補償金，一個是打完疫苗的副作用、後遺症，不能因為她的疫苗險重疊，就連帶把她的防疫險也給取消，害得她比別人提早續保，結果現在完全不在保障內，怒批「完全沒有誠信可言」。

劉小姐痛批，當初她只要續保防疫險；或是同時投保防疫險和疫苗險，但是疫苗險降一階段，但是業務不肯，堅持必須和去年方案續約，她續約後，富邦卻告訴她疫苗險重疊。「如果是防疫險複保，我就認了！但公司替我保的是疫苗險。」劉小姐說，現在富邦要退她保費，不過她堅持作法不合理，因此不願意給退款帳號，因為產險公司退費了，她什麼保障都沒有了。

▲▼立法院財政委員會 金管會主委黃天牧 保險局長施瓊華「防疫保單相關爭議及處理情形」進行專題報告 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 保險局長施瓊華了解此案後，表示富邦會重新考慮納保 。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，金管會保險局長施瓊華表示，經與富邦聯繫，可能當時業務員跟劉小姐表示要加疫苗險，但是審核期間發現劉小姐有他家疫苗險，因此公司才會拒保；原則上若劉小姐沒有投保他家疫苗保單，富邦會重新審核考慮納保。

施瓊華指出，這起個案中，產險公司可能是推出套餐型保單，那這名業務員覺得還是需要購買(疫苗險)，但是公司審核後，就被重複投保的疫苗險卡住，但公司並不知道是業務員要求保戶投保防疫保單(疫苗險)，若保戶能提出證明未購買他家防疫保單的話，富邦會重新受理。

施瓊華說，今年四月初，大家都瘋搶防疫保單，瞬間湧進太多導單，導致業務員也很錯亂，所以核保時間才拖那麼久。就保戶立場來說，產險公司核那麼久，當然心情不好；但200多萬張防疫保單，富邦就占了一半，他們也沒辦法消化，「大家都有委屈，這是事實」。

施瓊華認為，業務員當時的想法可能是「多賣一點」，但沒有想到公司會遇上這個件數爆量的關卡，富邦沒有預期要賣這麼多，「希望大家互相體諒一下」。

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