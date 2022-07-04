宜蘭+491！確診後3日內死亡65人　80歲以上佔72.3%

▲宜蘭4日新增491確診，衛生局統計，至3日止，宜蘭確診3日內死65人，其中，80歲以上佔7成2。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭4日新增491確診、另新增1死，宜蘭衛生局分析，截至昨(3)日止，宜蘭確診後3日內死亡個案為65人，80歲以上有47人，佔確診3日內死亡總數72.3%，且確診後3日內死亡者有81.5%罹患慢性疾病。衛生局表示，高齡者或慢性疾患者，確診後病程發展迅速，預防和治療應並重，也提醒民眾若出現呼吸道症狀或有感染疑慮，務必儘快篩檢、及早治療。

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中央今(4)日宣布宜蘭縣新增491確診個案，並新增1名死亡個案。宜蘭衛生局指出，根據確診者資料分析，截至昨(3)日止，宜縣確診的輕症個案為75,253人、中症個案為334人、重症個案為114人，分別占確診總數99.41%、0.44%及0.15%。

其中，確診後中、重症個案為451人，80歲以上有244人，佔中、重症個案總數54.1%；而死亡個案為153人，80歲以上有107人，佔確診死亡總數70%。

另外，確診後3日內死亡個案為65人，80歲以上有47人，佔確診3日內死亡總數72.3%，且確診後3日內死亡者有81.5%罹患慢性疾病。

而高齡者或慢性疾患者，確診後病程發展迅速，預防和治療應並重，也提醒民眾若出現呼吸道症狀或有感染疑慮，務必儘快篩檢、及早治療。

衛生局表示，4日新增1名死亡個案，為90歲女性，並未施打過疫苗。該案於6月21日確診，不幸病逝。另根據統計，目前死亡確診個案為153人，其中80歲以上長者107人，61人是住宿式長照機構的住民。153人中，有59人未施打疫苗、17人打1劑、20人打2劑、54人打3劑，另有3人打滿4劑；有65位在確診3日內不幸往生。