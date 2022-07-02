桃園今新增3467例　市府：11日開設Novavax疫苗接種專案

▲桃園市政府衛生局長王文彥說明今天新增確診個案相關疫情資訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心今（2）日公布桃園市新增3,467例本土確診個案，市府衛生局長王文彥指出，相較昨（1）日的3,399例，桃園疫情單日上升2%，其中65歲以上個案占7.87%、18歲以下個案占20.83%，桃園市疫情呈穩定收斂，整體趨勢持續往下；此外，目前Novavax疫苗已經抵台，市府規劃7月11日在26處社區接種站與13區衛生所疫苗門診提供接種服務。

王文彥說，桃園市新增確診個案迄今累計已有44萬2,517本土個案，全國今天是新增3萬4,748例，較昨日3萬5,699例，下降2.66 %，目前疫情仍呈穩定收斂，整體趨勢持續往下。

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▲桃園市政府規劃7/11日在全市26處社區接種站與13區衛生所提供疫苗接種服務，籲請市民踴躍接受疫苗施打。（圖／記者沈繼昌翻攝）

王文彥還說，目前Novavax疫苗已經抵台，可提供18歲以上民眾接種，並可與其他廠牌疫苗交替使用。桃園市府規劃7月11日於26處社區接種站與13區衛生所疫苗門診提供接種服務，同時持續辦理各廠牌疫苗接種計畫，以加強提高全年齡疫苗覆蓋率以及社會保護力。可接種6個月至5歲嬰幼兒之兒童莫德納疫苗，市府規劃在疫苗到貨後，採入校（幼兒園）與入園（私托、公托及公共托育家園），以及常規疫苗合約院所門診（含衛生所總共151間）兩種方式併行。



為提升民眾保護力，市府將於7月6日提供BNT與高端疫苗、7月8日與7月9日提供莫德納與高端疫苗，這三天不限年齡（BNT須滿12歲以上、莫德納18歲以上、高端20歲以上）與劑次，只要符合接種資格，都可以前往接種。另外，針對65歲以上長者，市府仍有提供免費愛心計程車接送往返社區接種站，完成接種長者可領取700元禮券、2劑快篩試劑及桃園好米1包。若期間確診，建議以確診日為基準起超過3個月，且符合接種間隔再行接種疫苗。

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