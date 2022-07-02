雲林＋1000！新增4例確診死亡　其中2人未施打疫苗

▲雲林縣累計175確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（2）日新增1000例本土確診個案，分別為分別為斗六178例，虎尾130例，斗南81例，西螺80例，北港69例，麥寮68例，莿桐54例，古坑44例，土庫41例，台西34例，二崙28例，大埤26例，林內、水林25例，崙背24例，口湖23例，元長、褒忠21例，四湖19例，東勢9例個案分佈20鄉鎮。

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▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日疫情新增1000例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-97歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有989人、確診者居家照護在管中有5614人。統計至6月29日止6-11歲兒童莫德納疫苗第 1 劑累計已完成10796人接種、第2劑4611人接種；5-11歲BNT兒童疫苗第1劑已完成19985人接種、第2劑4436人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣本土確診個案今日＋1000例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明，111年度統計本土累計確診數共65846 例，其中累計177例為死亡。今日新增4例死亡確診個案，分別為3位女性1位男性，年齡介於60-80多歲間，分別有高血壓、失智與腎臟相關疾病等慢性病史，其中1位已完整接種COVID-19疫苗，1位已接種2劑疫苗，2位未曾接種疫苗，死亡日期介於6/20至6/27，經由疾管署判定今日公告。

▲111年度統計本土累計確診數共65846例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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