瞬間豪雨！桃園觀音台61線成溪流　1轎車受困、警封路疏導

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市觀音大區2日上午突然降下豪大雨，其中台61線平面道路與忠孝路之間嚴重積水，其中1輛轎車在積水中拋錨，大園警分局立即派員拉起封鎖線，引導後方車流繞道，同時通知公路總局養工處人員到場處理，大約在上午10時許，雨勢漸歇後，積水退去後將受困轎車拖離現場，現場交通才逐漸恢復順暢。

▲桃園市台61線觀音區平面道路與忠孝路之間，2日上午因豪雨導致路面積水過膝，1輛轎車受困路上。（圖／翻攝自臉書《台灣車友爆料中心》）

▲桃園市台61線觀音區平面道路與忠孝路之間，2日上午因豪雨導致路面積水過膝，警方在路口處拉起封鎖線，避免後方車輛誤闖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方指出，2日上午7時許接獲報案，在觀音區台61線北上平面道路、忠孝路口因大雨嚴重積水，其中一輛黑色轎車受困積水中，因引擎進水拋錨無法動彈，還好駕駛已先撤離並未受困，員警到場後拉起封鎖線，並在附近路口處進行交通管制，避免其他車輛誤闖受困。

▲桃園市台61線觀音區平面道路與忠孝路之間，2日上午因豪雨導致路面積水過膝，警方在路口處架設封鎖線，引導後方車輛繞道行駛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據當地陳姓居民指稱，當地每逢大雨就會淹水，主要是沿線排水孔被垃圾堵塞，另外就是出海口溪道變窄，每逢大雨雨水回堵就會淹水，這是老問題了，希望市府能盡快協助解決當地淹水問題。

大園警分局草漯派出所副所長黃榮禾呼籲，瞬間大雨導致部分道路積水，民眾若開車時發現道路有嚴重積水情形，切勿貿然通過，以免受困其中發生危險。

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