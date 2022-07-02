台南市確診+3001名　提醒市民遵守防疫措施

▲台南市2日新增3001名COVID-19本土個案，全年齡累計確診百分比為13.97％名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市2日新增3001名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至7月1日，台南市累計確診個案人數共258840名，全年齡累計確診百分比為13.97％；已解除隔離235550名、尚在隔離中23290名。

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衛生局指出，指揮中心說明，考量境外移入BA.4及BA.5個案人數持續增加，且台灣已進入COVID-19大規模社區流行階段，7月1日起仍維持現行佩戴口罩規定，除例外情形時得免戴口罩，外出時仍應全程佩戴口罩。衛生局提醒，目前已進入暑假階段，市民出遊仍應落實防疫相關措施，避免人流移動造成確診人數回升。

統計至7月1日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為90.8％、83.2％、1.3％、68.6％、2.6％，總接種劑次457萬0962。5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率84.15％、第2劑17.51％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.19％、第2劑83.73％、追加劑58.46％。