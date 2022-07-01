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女攀拉拉山滑落15米負傷　31名消防員耗8小時接力搶救

▲桃園市消防局1日上午接獲新北消防局轉報，有6名男女攀登桃園拉拉山，其中1女不慎滑落15米溪谷處負傷，消防人員尋獲後接力送下山。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局1日上午接獲新北消防局轉報，有6名男女攀登桃園拉拉山，其中1女不慎滑落15米溪谷處負傷，消防人員尋獲後接力送下山。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市消防局1日上午接獲新北市消防局轉報，有1名年約6旬女子夥同另5名登山客從桃園市拉拉山入山，卻不慎滑落深達15米深溪谷處，造成頭部等處受傷，消防局立即出動警義消會同新北消防局共31人前往救援，透過GOOGLE EARTH確認女登山客座標定位尋獲，幸好意識清醒，消防人員以接力方式耗費近8小時將受傷女登山客下山，目前還在準備後續後送作業。

▲桃園市消防局1日下午登山尋獲滑落溪谷負傷劉姓女子，在陡峭山坡上接力護送下山。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局1日下午登山尋獲滑落溪谷負傷劉姓女子，在陡峭山坡上接力護送下山。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，今（1）日上午10時30分接獲新北市消防局轉報，共有2男4女今晨在桃園拉拉山入山，其中1名63歲劉姓女子不慎滑落15米深溪谷處，立即派遣桃園消防、義消會同新北市消防人員共計31人，分乘11輛車前往救援。

▲桃園市消防局1日下午登山尋獲滑落溪谷負傷劉姓女子，消防人員尋獲劉姓女登山客接力護送下山。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局1日下午登山尋獲滑落溪谷負傷劉姓女子，消防人員尋獲劉姓女登山客接力護送下山。（圖／記者沈繼昌翻攝）

因山區收訊不良，其中巴陵分隊利用GOOGLEEARTH依照登山客提供座標定位，判定位置為福巴越嶺古道－神木區內，下午2時15分尋獲劉姓女登山客，其意識清楚，檢視傷處有頭部撕裂傷等傷勢，所幸生命徵象穩定，搜救人員利用低索救助方式，將患者以SKED固定後加以繩索進行脫困，並以最新配發的鈦合金籃式擔架輕型推輪系統組進行搬運，耗費近8小時朝登山口方向前進，預估晚間可抵達登山口，準備後續就醫後送作業。

桃園市消防局第四大隊大隊長郭百倫表示，近期山區經常會有突發性暴雨，地面濕滑且山區地形崎嶇難行，民眾易因路況不熟悉而造成滑落危險，提醒民眾平時除練好基本體力外，登山前仍需做足準備，事前確認天氣狀況，才能有安全的登山活動。

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