台中+4952例11死！　兒童第2劑長者第4劑接種率六都第一

▲副市長黃國榮說明台中新增病例，死亡人數，以及兒童疫苗接種情形。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市今天新增4952例本土個案，11人死亡，相較前一週6月25日的6075例，確診數下降18.49%，副市長黃國榮表示，校園假日兒童疫苗快打站今天開設8處，實際接種1953人，兒童疫苗第2劑施打率六都第一，不過和第一劑接種人數相比還有些落差，另外，65歲以上長輩已打完第4劑人數為15萬27人，接種率36.45％也是六都第一，市府呼籲5至11歲符合接種資格的兒童和長輩盡速施打，提升保護力。

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▲衛生局副局長邱惠慈說明台中新增病例，死亡人數，以及兒童疫苗接種情形。（圖／台中市政府提供）



黃國榮提到，今天開設的校園假日兒童疫苗快打站，原本預約接種者有3016人，但實際接種只有1953人，到打率64.7%，孩童接種後皆無身體不適狀況發生。目前台中市兒童疫苗第2劑接種人數有4萬4787人，施打率為23.08%，雖是六都第一，不過和第1劑完成接種15萬4652人相比還有些落差，全市符合第2劑施打資格兒童，也就是打完第1劑間隔超過4周者有7萬多人，包括願意在校接種5萬多人，2萬多人選擇自行前往醫療院所施打，呼籲家長儘早帶5至11歲兒童完成接種。

▲教育局主秘郭明洲說明台中新增病例，死亡人數，以及兒童疫苗接種情形。（圖／台中市政府提供）

至於65歲以上的長輩已完成第4劑接種人數為15萬27人，接種率為36.45％，接種率六都第一，尚未接種疫苗的長輩7月5日至7日，可至市府開設的長者快打站進行莫德納疫苗接種。

衛生局副局長邱惠慈表示，中央今天公佈台中死亡人數是11人，年齡介於51歲至93歲，有6人都未打過疫苗，9人有慢性病或癌症病史，死因多數為呼吸衰竭，打完2劑和3劑者各有2人，打完4劑有1人，她呼籲符合施打資格者盡速施打，提昇自我保護力。