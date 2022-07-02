　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

機車鬼切左轉...運鈔車剎車不及撞上　騎士頭部重傷送醫不治

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘇姓男子2日上午騎機車經過八德區和平路時突然左轉，後方同向保全運鈔車煞車不及撞上，蘇男被撞飛倒臥地上當場昏迷，八德警方到場後通知消防人員將蘇男送醫，但因頭部重創急救後仍宣告不治；警方為王姓保全人員進行酒測，酒測值為零，警方已向桃園地檢署報請相驗，以釐清真正死因。

▲桃園市八德區2日上午8時許，年約60歲蘇姓男子騎車行經和平路附近突然左轉，導致同向保全廂型車煞車不及撞飛。（圖／翻攝自臉書《記憶八德》）

▲桃園市八德區2日上午8時許，年約60歲蘇姓男子騎車行經和平路附近突然左轉，導致同向保全運鈔車煞車不及撞飛。（圖／翻攝自臉書《記憶八德》）

▲桃園市八德區2日上午8時許，年約60歲蘇姓男子騎車行經和平路附近突然左轉，導致同向保全廂型車煞車不及撞飛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區2日上午8時許，年約60歲蘇姓男子騎車行經和平路附近突然左轉，導致同向保全運鈔車煞車不及撞飛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據八德警分局指出，這起死亡車禍發生於今天上午8時許，年約60歲的蘇姓男子騎乘機車由八德區和平路往介壽路方向行駛，行經和平路146號前突然變換車道左轉，後方同向的保全運鈔車煞車不及撞上，蘇男連人帶車被撞飛後當場昏迷，警方到場後通知消防人員協助送醫，但急救後仍因頭部重創不治身亡。

▲桃園市八德區年約60歲蘇姓男子騎車行經和平路左轉，遭保全廂型車撞飛，員警與救護人員緊急送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區年約60歲蘇姓男子騎車行經和平路左轉，遭保全運鈔車撞飛，員警與救護人員緊急送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方為王姓保全駕駛進行酒測，酒測值為零，警方已報請桃園地檢署檢察官相驗，後續肇事責任則由檢警調查釐清中。

▲桃園市八德區年約60歲蘇姓男子騎車行經和平路左轉遭後方同向保全廂型車撞飛，警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區年約60歲蘇姓男子騎車行經和平路左轉遭後方同向保全運鈔車撞飛，警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

【更多新聞】

►瞬間豪雨！桃園觀音台61線成溪流　1轎車受困、警封路疏導

餐廳遭狂刷負評！留言期間沒營業老闆傻眼　手賤夫妻檔下場曝

退役憲兵酒後打110「去總統府幹掉總統」　清醒辯：恐慌症發作

►激推！「偏光鏡片」太陽眼鏡一戴就有型

ET快訊
快訊／雨區擴大！　19縣市大雨特報
快訊／今本土+34748！各縣市確診分佈曝　台中最多
快訊／新增96死！　本土增34748例
屁孩嗆聲被打趴！勇伯身分曝光　養生館老闆笑了
快訊／劇烈雷雨狂炸台中、苗栗1小時　警戒區域出爐
全身包緊緊　業務妹「1武器」太犯規！表特板殺出重圍
桃園騎士突切左轉　遭運鈔車撞死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄失智翁外出失聯！警奔山區徒步搜索3天　墓園裡找到他

「檳榔攤就是堂口」養阿弟ㄚ鬧事鬥毆　基隆警查獲槍毒...逮8人

網友邀出遊先要點數「不從就恐嚇」　屏東警提醒民眾別上當

台東知本溫泉業者欠稅　7／5日執行署拍賣「24萬就可買套房」

屁孩嗆聲被打趴！勇伯身分曝光　網讚敬老楷模...養生館老闆笑了

驚悚影片曝！單車嬤遭大貨車撞倒　熱心駕駛狂按喇叭救人

機車鬼切左轉...運鈔車剎車不及撞上　騎士頭部重傷送醫不治

快訊／新北新店驚傳砍人案！　房仲不滿被炒...持水果刀怒傷3人

襲胸女居服員！噁男反控「被迫做愛」　還上警局提告...判決出爐

空屋好熱鬧！台中警攻堅職業賭場逮25人　通緝犯躲3年貪賭栽了

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

聯結車擋施工區「兒幫移車」　父車底檢修遭右後輪輾斃

「台南阿燕姨」忍家暴喪子痛　賣冰獨撐70年走過堅韌人生

如何用「in put」造句？　她神解答：觀世音菩薩

氣質翹腳→腳跨儀錶台　交往時間決定副駕坐姿

聰明柴接下主人的一拳 自信眼神秒看穿爸心思

高雄失智翁外出失聯！警奔山區徒步搜索3天　墓園裡找到他

「檳榔攤就是堂口」養阿弟ㄚ鬧事鬥毆　基隆警查獲槍毒...逮8人

網友邀出遊先要點數「不從就恐嚇」　屏東警提醒民眾別上當

台東知本溫泉業者欠稅　7／5日執行署拍賣「24萬就可買套房」

屁孩嗆聲被打趴！勇伯身分曝光　網讚敬老楷模...養生館老闆笑了

驚悚影片曝！單車嬤遭大貨車撞倒　熱心駕駛狂按喇叭救人

機車鬼切左轉...運鈔車剎車不及撞上　騎士頭部重傷送醫不治

快訊／新北新店驚傳砍人案！　房仲不滿被炒...持水果刀怒傷3人

襲胸女居服員！噁男反控「被迫做愛」　還上警局提告...判決出爐

空屋好熱鬧！台中警攻堅職業賭場逮25人　通緝犯躲3年貪賭栽了

共機中文命名公開！殲-20叫「威龍」殲-16叫「潛龍」

千萬YouTuber Technoblade癌逝！得年23歲…爸淚崩PO他最後一支影片道別

快訊／雨區擴大！19縣市大雨特報　雷雨彈狂轟2縣市1小時

高雄失智翁外出失聯！警奔山區徒步搜索3天　墓園裡找到他

「檳榔攤就是堂口」養阿弟ㄚ鬧事鬥毆　基隆警查獲槍毒...逮8人

民進黨新北市提名遲遲未定　羅致政「慼心」：已無參選意願

幼兒莫德納疫苗「文件確認完畢」　莊人祥：下禮拜一定可以來！

時力挺柯文哲批郝龍斌　「任用腐敗的人當秘書長有過一句道歉？」

快訊／今本土+34748！各縣市確診分佈曝　台中4952例最多

快訊／死亡+96「再度跌破百例」　另增333例中重症

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

社會熱門新聞

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

店家坑foodpanda　3個月狂撈50萬！暗黑手法曝光

承德路轎車追撞休旅車噴飛夾困騎士　1死2輕重傷

醫師偷吃人妻判賠　求「遮掩全名」法官不准

4屁孩遭保大警痛毆　最新下場讓人傻眼

大型重機上國道爭路權　「插旗台中」狂飆10km

85度c劍潭店門驚傳歇業　16字紅布條曝歇業原因

139縣道死亡車禍！　重機卡電桿陽光騎士身亡

保全等紅燈無辜慘死　肇事者：我要去救地球！

酒後搭電梯門被夾頸　壯男痛毆老翁反被打趴在地

即／新店驚傳砍人事件！　疑房仲不滿被辭退砍傷3人

全台最後公娼「桃園天天樂」今熄燈　負責人身分曝光

亂刷餐廳負評！手賤夫妻檔下場曝

即／基隆外木山海興游泳池傳溺水！　女尋獲不治

更多熱門

相關新聞

女騎士緊盯路況11秒　一左轉還是出車禍

女騎士緊盯路況11秒　一左轉還是出車禍

彰化縣18歲的施姓女子騎車載著許姓女友人，行經秀水鄉彰水路二段時，與直行的機車發生碰撞，導致直行騎士受傷送醫。因為施女停在白線回頭看了許久，騎出去左轉還是出了意外，離譜的影片曝光後，讓網友傻眼直呼，「看了半天是在看什麼？」

駕駛紅燈左轉撞休旅車　5機車「保齡球式倒地」

駕駛紅燈左轉撞休旅車　5機車「保齡球式倒地」

桃園嬤騎車左轉遭撞噴飛　手腳骨折躺斑馬線

桃園嬤騎車左轉遭撞噴飛　手腳骨折躺斑馬線

桃園2長者送醫不治　驗出新冠確診

桃園2長者送醫不治　驗出新冠確診

右轉K到奧迪慘「脫窗」　他使勁狂塞壓回畫面曝

右轉K到奧迪慘「脫窗」　他使勁狂塞壓回畫面曝

關鍵字：

三寶騎士左轉保全廂型車送醫不治

讀者迴響

熱門新聞

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

男星心肌梗塞逝世享年41歲！二胎女兒剛出生7個月

重機女無駕照拍片！孫生緊急刪片氣炸：因妳做白工

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

老翁登報徵「18個乾女兒」　每人分百坪土地一過戶就失聯

深山發現腐爛無名屍　志工背在身上騎機車載下山

婦人罹癌「胃被切除2/3」　醫聽飲食習慣頻搖頭

洗衣服見這一幕爆尷尬！她傻了：我太古板嗎

上國道爭路權首日！逾300輛大型重機上路　警方回應了

Netflix大當機「全球傳災情」！原因是這部劇上線

結帳突被告知每人低消1000！他居酒屋吃2萬傻眼

《全明星4》怪物新人「連續刷新3大會紀錄」

店家坑foodpanda　3個月狂撈50萬！暗黑手法曝光

「7歲兒GG找不到」媽崩潰！醫一脫驚了：全淹進去

吃東西快的人很自私！4吃飯習慣曝「隱藏個性」

更多

最夯影音

更多
阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地
那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面