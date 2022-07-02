機車鬼切左轉...運鈔車剎車不及撞上　騎士頭部重傷送醫不治

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘇姓男子2日上午騎機車經過八德區和平路時突然左轉，後方同向保全運鈔車煞車不及撞上，蘇男被撞飛倒臥地上當場昏迷，八德警方到場後通知消防人員將蘇男送醫，但因頭部重創急救後仍宣告不治；警方為王姓保全人員進行酒測，酒測值為零，警方已向桃園地檢署報請相驗，以釐清真正死因。

▲桃園市八德區2日上午8時許，年約60歲蘇姓男子騎車行經和平路附近突然左轉，導致同向保全運鈔車煞車不及撞飛。（圖／翻攝自臉書《記憶八德》）

▲桃園市八德區2日上午8時許，年約60歲蘇姓男子騎車行經和平路附近突然左轉，導致同向保全運鈔車煞車不及撞飛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據八德警分局指出，這起死亡車禍發生於今天上午8時許，年約60歲的蘇姓男子騎乘機車由八德區和平路往介壽路方向行駛，行經和平路146號前突然變換車道左轉，後方同向的保全運鈔車煞車不及撞上，蘇男連人帶車被撞飛後當場昏迷，警方到場後通知消防人員協助送醫，但急救後仍因頭部重創不治身亡。

▲桃園市八德區年約60歲蘇姓男子騎車行經和平路左轉，遭保全運鈔車撞飛，員警與救護人員緊急送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方為王姓保全駕駛進行酒測，酒測值為零，警方已報請桃園地檢署檢察官相驗，後續肇事責任則由檢警調查釐清中。

▲桃園市八德區年約60歲蘇姓男子騎車行經和平路左轉遭後方同向保全運鈔車撞飛，警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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