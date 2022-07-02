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新竹市+735！確診數下降有感　衛生局呼籲仍需積極防疫

▲0702新竹市疫情。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市今日確診735人。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（2）日新增735例確診個案，今（111）年以來累積69,392例，居家照護者為5,682人、居家隔離者為1,276人。衛生局表示，有關第三輪快篩實名制、第二輪兒童公費快篩試劑與社區式機構定期快篩設施，市府也製作圖卡說明。

市府表示，清冠一號公費使用對象是否調整，政策尚未定案，目前只要是COVID-19確診者，經中醫師診斷臨床症狀、評估治療效益與風險，充分告知病人，經其同意後即可給予符合條件個案清冠一號公費口服治療。

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▲0702新竹市疫情。（圖／新竹市政府提供）

▲▼最新疫情資訊。

▲0702新竹市疫情。（圖／新竹市政府提供）

此外，居家照護民眾若想取得公費清冠一號，得自行利用電話或網路平台等方式，預約有提供視訊診療之中醫院所，經中醫師進行視訊診療與確認病人身分（如：隔離治療通知書或確診證明），始可提供處方，如需領藥，則由視訊診療機構送藥至個案住所，或委託親友至視訊診療機構領藥，若經中醫師評估，無法採公費清冠一號，仍可用自費方式向中醫診所購買使用。

衛生局呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。

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