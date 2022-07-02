桃園閩南文化節登場　周日「台語金曲演唱會」打頭陣

▲2022桃園閩南文化節登場。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

睽違2年，2022桃園閩南文化節將於7月3日至12月11日間熱鬧登場！邀請全臺民眾來桃園感受閩南文化魅力！市長鄭文燦1日於文化局前廣場，出席「2022桃園閩南文化節開幕」活動，敲鑼宣告系列活動將正式展開；3日由「台語金曲演唱會」打頭陣，邀請多位實力派臺語歌手演出，期透過系列活動，讓文化祭典走入生活，成為城市亮點。

鄭文燦表示，為台灣有許多寶貴的傳統文化值得保留，包含傳統廟會文化、歌仔戲、布袋戲、陣頭等，希望將傳統文化提升為大型文化祭典，邀請更多民眾參與。市府近年來也投注許多努力，積極協助各廟宇活動轉型，諸如將大溪普濟堂關聖帝君誕辰打造為「大溪大禧」文化祭典、中壢慈惠堂的母娘文化節、三界爺文化節結合水文化巡禮、南崁五福宮致力於編撰地方誌，以及桃園景福宮的踩街文化等，重新找回信仰的力量，讓傳統廟會文化可以有新的發展。

市府文化局也特別成立閩南及民俗文化科，擴大舉辦桃園閩南文化節，推出陣頭大型自製劇，邀請國外藝陣團隊交流，另外也規劃「答喙鼓比賽」、「台語歌謠創意舞蹈比賽」、「總舖師辦桌比賽」等豐富的系列活動，吸引許多市民朋友參與，有助於傳承閩南文化。

「2022桃園閩南文化節」7月3日起至12月11日舉行。7月3日首日將由「台語金曲演唱會」打頭陣，演唱會18時30分至21時於風禾公園舉行，邀請翁立友、王中平、江志豐、陳怡婷等實力派歌手獻唱；而桃園閩南文化節大型自製戲「鬥陣2」將於7月9日、10日演出，以神話為故事核心，邀請綜藝天團浩角翔起、王彩樺、劇場名伶舞思愛等一同演出，節目精彩可期。

還有，7月16日「藝閣 VS 踩街」將邀請桃園市社區、宮廟、學校等團體，製作共計45台真人藝閣車及表演團隊參與演出；九天民俗技藝團今年也帶來全新自製廟會陣頭節目「敕令、平安」，將於7月23日、24日登場；8月27日「台語歌謠創意舞蹈比賽」，每屆賽事都吸引許多鄉親報名參加；9月17日「總舖師辦桌比賽」將呈現台灣傳統辦桌美食文化；10月29日「答喙鼓比賽」，將以逗趣幽默的比賽內容邀請民眾體驗台語的機智與風趣；紙風車劇團台語親子劇「武松打虎」則於12月10日、11日壓軸登場。