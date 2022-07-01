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8歲女童打第二劑BNT猝逝　莊人祥：下週一解剖釐清死因

▲▼中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

桃園市1名8歲國小女童6月27日上午在家中突然昏倒，家人發現後趕緊送醫，曾裝置葉克膜搶救，但29日中午宣告急救無效死亡；據了解，女童曾於6月24日接種BNT疫苗第二劑，目前已由桃園地檢署檢察官進行相驗，以釐清真正死因。對此，指揮中心回應，目前了解是下週一（7/4）上午才會解剖，相關原因要後續才會知道。

桃園傳出有名8歲女童6/27在家中突然昏迷，後續送到醫院急救仍不治，據悉曾在6/24施打第二劑BNT。指揮中心發言人莊人祥提到，據了解目前應該是7/4早上才會進行解剖，但死因仍需等待法醫研究所解剖後才會知道。

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檢警調查，目前就讀桃園市某國小的8歲女童，27日上午9時15分在家中突然昏倒且呈現昏迷狀況，家人拍打女童都沒反應，趕緊打電話給119消防局協助，消防人員緊急送往部立桃園醫院急救，院方人員還裝置葉克膜搶救。

但29日中午12時40分女童病況直轉急下，醫護人員急救無效除葉克膜後宣告不治；家人向警方透露，女童曾於6月24日接種BNT疫苗第二劑，不清楚是否與疫苗接種產生不良反應，警方已向桃園地檢署檢察官報請相驗，以釐清真正死因。

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