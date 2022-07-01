重複感染定義出爐！確診解隔後1~3個月內「符合2條件」可通報

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布新冠個案「重複感染」定義與處置原則，已經解除隔離治療確診個案，發病1～3個月內「症狀惡化」加上「PCR陽性、Ct值大於27或是快篩陽」兩條件，醫師可進行法傳通報重複感染，比照確定病例處理。

中央流行疫情指揮中心今(1)日表示，由於自嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)本土疫情於社區廣泛流行以來，疑似重複感染(reinfection)個案日漸增多，本中心經專家會議決議，訂定「COVID-19重複感染之定義及個案處置原則」，以利醫界對符合重複感染定義之病例進行適當處置有所依循。

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▲指揮中心7/1公布「重複感染定義」。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，COVID-19重複感染之定義及個案處置原則如下：

一、已解除隔離治療之COVID-19確診個案，除症狀惡化等特殊情況外，建議於發病日或採檢日3個月內無需再進行SARS-CoV-2檢驗。惟如於發病日或採檢日1至3個月內症狀惡化，且SARS-CoV-2 RT-PCR檢驗陽性且Ct值<27或抗原/核酸快篩陽性：

(一)醫師可進行法定傳染病通報，並先比照確定病例處理。

(二)後續由衛生福利部疾病管制署(以下稱疾管署)各區管制中心研判是否為新的確定病例並啟動相關防疫措施。

二、已解除隔離治療之確診個案，於發病日或採檢日間隔至少3個月後再次SARS-CoV-2 RT- PCR檢驗陽性且Ct值< 30或抗原/核酸快篩檢驗陽性：

(一)經醫師評估可能為重複感染個案後，應進行法定傳染病通報。

(二)依確定病例處理原則，啟動相關防疫措施及醫療處置。

指揮中心指出，重複感染個案之PCR陽性檢體，應送疾管署檢驗及疫苗研製中心進行基因定序，以利持續進行SARS-CoV-2變異株監測，並適時調整因應作為。