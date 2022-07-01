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快訊／死亡+121！18歲少女染疫亡　青少年累計4死

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增121例死亡個案，當中年紀最小為18歲少女，患有慢性神經系統疾病、長期臥床，未接種疫苗，6月13日發燒到急診，6月14日住院，肺炎併發呼吸衰竭，6月28日過世。13～18歲青少年至今累計9例重症，其中4例死亡。

▲▼指揮中心6/30記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

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▲醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今年國內累積本土病例373萬8008人，當中有372萬2004人為輕症，輕症比例99.58%，中重症累積16004例，重症中有5919死。今日新增中重症通報221例，其中114中症、107重症；今日新增和已公布重症合計有121死。

▲▼指揮中心7/1公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心7/1公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增121例本土病例死亡個案，為63例男性、58例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、116例具慢性病史、83例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至6月28日，死亡日期介於5月11日至6月28日。

羅一鈞說明，最年輕個案僅有18歲，是一名女性，患有慢性神經系統疾病、長期臥床，未接種疫苗，6月13日發燒到急診，6月14日住院，肺炎併發呼吸衰竭，6月28日過世。

根據指揮中心統計，13～18歲青少年至今累計9例重症，其中4例死亡。9例重症為肺炎6例、心肌炎1例、MIS-C1例、共病1例、死亡的4例為肺炎3例以及心肌炎1例。

▲▼指揮中心7/1公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心7/1公布新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

▲▼指揮中心7/1公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

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