作風老派沒魅力？　張善政自稱「靈魂鼓手」：邀請桃園市民組Band

▲行政院前院長張善政1日在臉書貼出他打爵士鼓的照片，邀請桃園市民一起組樂團。（圖／翻攝自Facebook／張善政）

記者蔡佩珈／台北報導

國民黨徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，前立委沈富雄日前在節目中分析，張善政缺乏魅力，不是個容易輔選的候選人。張善政1日在臉書貼出他打爵士鼓的照片，邀請桃園市民一起組樂團，但他不當主唱，而是擔任默默付出的鼓手。

沈富雄日前在節目《新聞不芹菜》中表示，雖然張善政時常微笑，但笑容背後總是「愁容滿面」，不只如此，由於張善政缺少「非投你不可」的魅力，不夠可愛，女性、年輕族群選票都落後林智堅。無論資歷多好、有多少豐功偉績，選民就是「看你這個人不喜歡」。

對此，張善政引用樂團「五月天」歌曲《倔強》歌詞：「逆風的方向更適合飛翔，我不怕千萬人阻擋，只怕自己投降。」並表示，最近有人說他選舉作風老派、不了解桃園，也有名嘴說自己愁容滿面，缺乏魅力、熱情，朋友聽聞很著急地說，「是因為他們不了解你，你不是這樣的！」。

「你看我打鼓的模樣，像是他們所說的嗎？」張善政貼出一張他打鼓的照片並邀請桃園市民一起組Band（指樂團），讓桃園搖滾一下，但「我不當主唱，而是你們的身後默默付出的靈魂鼓手！」。