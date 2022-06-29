政見切割韓國瑜？　柯志恩：我們髮量、性別都不同

▲國民黨中常會29日提名高雄市長參選人柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

國民黨29日徵召國民黨智庫執行長柯志恩參選高雄市長。柯志恩日前在節目中提及，政策不會有「愛情摩天輪」政策，遭外界質疑有意與前高雄市長韓國瑜做切割。對此，柯志恩表示，希望外界不要特別強調柯志恩跟韓國瑜如何，畢竟她跟韓國瑜性別跟髮量都不同。今天是柯志恩代表國民黨投入高雄市長選舉，請將一切對準她來。

柯志恩說，她是從小在南部長大，是以「北漂媽媽」身份回到高雄，希望在食安、公安、空污與水質等議題上，更細緻地規劃高雄市未來願景。她一向希望在地優先，但既然地方議員有共識，也被國民黨徵召，無論如何都會全力以赴，一定會把選戰打到全國都看得到。

針對外界質疑切割韓國瑜一事，柯志恩表示，她並不是在切割，只是說政見沒有「愛情摩天輪」，不會有韓國瑜那麼創新的政見。對她而言，若能在既有硬體上有更細緻的發展，才是她未來的主軸。

柯志恩指出，韓國瑜的團隊包含高雄市前副市長李四川、葉匡時等人都有很好的專業，過去2年執政對高雄的建設和願景規劃，高雄市民都看在眼裡，希望外界不要特別強調柯志恩跟韓國瑜如何，畢竟她跟韓國瑜性別跟髮量都不同，兩人當然會有很多地方不同。

柯志恩強調，今天是柯志恩代表國民黨投入高雄市長選舉，請對準柯志恩來，「如果眷戀韓國瑜，請跟韓國瑜一起做公益。」