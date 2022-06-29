柯志恩參選聲明「空泛讓人失望」　黃捷開酸：高雄人送客很直接

▲柯志恩獲國民黨徵召參選高雄市長，強調將全力以赴。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨29日徵召智庫執行長柯志恩參選2022高雄市長，她也透過臉書強調，自己會全力以赴，決心要為大高雄的蛻變、重生與繁榮而戰。不過，在確定參選消息一出後，綠營備齊彈藥展開強烈猛攻，無黨籍高雄市議員黃捷也直言，看完柯志恩空泛的參選聲明，令人失望，必須說，「高雄人迎客很直接、送客也很直接」。

柯志恩今在臉書發文表示，「高雄，我來了！今天榮獲本黨徵召參選高雄市長。是的，我全力以赴！幾經思考，為了愛我成長的台灣，柯志恩決心要為大高雄的蛻變、重生與繁榮而戰！」她並強調「是的，我會走遍高雄，聆聽市民的心聲與指教，哪怕是有人想要表達對國民黨的失望與怨氣，我同理且概括承受，只盼所有高雄人再給我們一次機會，再次同心牽手，併肩同行出發。｣

▲黃捷表示，看完柯志恩空泛的參選聲明，令人失望，不僅沒有任何對高雄的情感投入，也沒有任何實質的政見願景。（圖／翻攝自黃捷FB粉絲專頁）

對此，黃捷表示，高雄是我們摯愛的故鄉，她想請問國民黨，這樣對高雄「一生懸命」的愛，你們的候選人給得起嗎？還是選舉到了，才要消費式的「愛高雄」？看完柯志恩空泛的參選聲明，令人失望，不僅沒有任何對高雄的情感投入，也沒有任何實質的政見願景。

黃捷說，這樣的劇本一再上演，最後留下的殘局，總是由高雄人承擔，真的太疲乏。今天其邁市長說「遠來是客」，歡迎來感受高雄人熱情的主場，但是她必須說，「我們迎客很直接、送客也很直接！｣

▲林智鴻說，柯志恩要讓「我是高雄人」再成榮耀，他認為是在暗諷韓國瑜前市長。（圖／記者賴文萱翻攝）

民進黨高雄市議員林智鴻對此則表示祝福，但針對柯志恩說要讓「我是高雄人」再成榮耀，他認為是在暗諷韓國瑜前市長。林智鴻強調，做為高雄人一直都是很榮耀的事，但前幾年在韓國瑜當市長時期，又落跑去選總統，事事無成，才會造成高雄人覺得不光榮，柯志恩這番言論是暗諷韓國瑜，吃了誠實豆沙包。

民進黨高雄市議員鄭孟洳直言，柯志恩在提名過程中，表達出來的是無奈與被動，這是高雄市民非常不樂見的，而韓國瑜在當選後前往中聯辦表忠，更是讓高雄市民相當擔憂。柯志恩曾說兩岸路線一定要做一個更好的溝通和論述，但面對中國不斷宣稱台海是中國內海，是國民黨的國際部主任黃介正卻說這不違法， 柯志恩身為國民黨智庫執行長，認同這樣的說法嗎？

▲柯志恩參戰高市長！綠營搶先提三問，要求承諾2024不選高雄立委。（圖／記者賴文萱翻攝）

鄭孟洳強調，面對中國在政治上以認知作戰不斷滲透台灣進行統戰，在經濟上威脅台灣農、漁民，禁銷鳳梨、蓮霧、石斑魚等等行為，柯志恩身為國民黨市長的候選人，要不要正式表態對中國的態度，並且提出如何保障高雄農、漁民的相關做法。

台灣基進三民區市議員參選人張博洋羅列出韓國瑜政策，包含「開放中資買房、旗津蓋賭場、橋頭蓋馬場、F1賽車、太平島挖石油、超級大機場、香港村、高雄迪士尼、恢復議員工程款」等，質疑柯志恩「韓導的驕傲，柯志恩妳要不要？！」

▲台灣基進三民區市議員參選人張博洋羅列出韓國瑜政策，要問柯志恩「韓導的驕傲，柯志恩妳要不要？！」（圖／台灣基進提供）

張博洋說，他要問髮量比韓國瑜多的柯志恩，如果韓國瑜的政見妳不跟，是不是承認，妳也知道韓國瑜的政見是胡搞？如果韓國瑜的政見妳要跟，那請問上述政見，妳會推動幾項？

張博洋批評，國民黨胡亂提名一個落跑市長，對高雄人虧欠在先，該還的還是要還，柯志恩打一場全國都看得到的選戰前，如果連檢討韓市府政策都不敢，那你也只是髮量不同的韓國瑜罷了。