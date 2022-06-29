　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

她開藍議員第一槍！秒掛合體柯志恩看板　嗨喊振奮藍軍高雄士氣

▲▼國民黨中常會提名高雄市長參選人柯志恩 謝褔弘選苗栗縣長。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨中常會提名高雄市長參選人柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨29日徵召智庫執行長柯志恩參選2022高雄市長，她也親自透過臉書強調，自己會全力以赴，決心要為大高雄的蛻變、重生與繁榮而戰。國民黨高雄市議員邱于軒今在南高雄開出第一槍，搶先掛出合體柯志恩的看板，希望國民黨能團結，也希望能振奮藍軍在高雄的士氣。

▲▼邱于軒開藍議員第一槍！秒掛合體柯志恩看板，嗨喊振奮藍軍高雄士氣。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲邱于軒開藍議員第一槍！秒掛合體柯志恩看板，嗨喊振奮藍軍高雄士氣。（圖／記者賴文萱翻攝）

邱于軒表示，很高興今天中常會終於宣佈中國國民黨的高雄市長候選人柯志恩執行長，她大力稱讚柯問政犀利，學識涵養俱佳，相信能以一個女性、媽媽的角度來發掘高雄的市政問題；高雄市空污嚴重、貧富差距加大、政府供電不穩又要漲電價、疫情延燒、房價飛漲、工安意外頻傳等等，都是高雄市正面臨的問題和挑戰。

邱于軒也對柯志恩提出信心喊話，希望她發揮女性的細膩、過往經驗的國際觀和出身智庫的專業，帶領著我們一起為高雄打拼，一起把高雄帶往更宏觀的國際性城市。並希望這場選戰能聚焦在市政問題，不分藍綠的來改善高雄人的生活，少噴點政治口水。柯志恩加油！高雄我們來拼！

▲▼柯志恩獲提名參選高雄市長，陳若翠率先掛支持看板。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩參選高雄，國民黨議員林若翠搶掛合照看板。（圖／記者賴文萱翻攝）

除了邱于軒之外，國民黨高雄市議員陳若翠也同樣將掛起在高雄第一面與柯志恩合體的競選廣告看板，並宣示選戰起跑，國民黨唯有同舟一體為高雄作伙打拚，才能為高雄市民帶來真正的幸福。

陳若翠表示，國民黨高雄市長人選產生過程中雖然有些風波，但隨著柯志恩的出線，所有的風風雨雨都已過去，國民黨沒有分裂的本錢，柯志恩對國民黨未來在高雄的選戰將具有正面加分的效益，期許她能團結高雄所有在野力量，也帶動藍營議員的選情。

另外，國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍盛讚，柯志恩是非常適合且強力的人選，在政治、學術、媒體經歷都十分完整且豐富，日前拜訪議會黨團，席間對高雄市政的困境與看法不只精準，且有相當的個人見解，黨籍議員都給予很大的肯定，基層也紛紛表示對柯志恩充滿期待。

童燕珍說，民進黨近日聽到提名風聲就利用小小的口誤開始想損害柯志恩的形象，也證明了民進黨對柯志恩的確有所顧忌。對於柯志恩即將到高雄，童燕珍除了表示期待與歡迎外，也提醒柯志恩，民進黨還未提名前就開始放大鏡檢視，現在正式提名後就會拿出顯微鏡，務必要小心以對。國民兩黨的火花四射是高雄的特色，但相信柯志恩的專業以及能力絕對能夠應付。不只對上陳其邁毫不遜色，更有機會讓高雄重返執政。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者吳世龍攝）

柯志恩今在臉書發文表示，「高雄，我來了！今天榮獲本黨徵召參選高雄市長。是的，我全力以赴！幾經思考，為了愛我成長的台灣，柯志恩決心要為大高雄的蛻變、重生與繁榮而戰！」她並強調「是的，我會走遍高雄，聆聽市民的心聲與指教，哪怕是有人想要表達對國民黨的失望與怨氣，我同理且概括承受，只盼所有高雄人再給我們一次機會，再次同心牽手，併肩同行出發。｣

對於柯志恩獲徵召，陳其邁對此回應，柯委員過去在立法院跟他是同事，今天她也會獲得國民黨提名，「遠來是客，相信她來了以後就會體驗到高雄人的熱情。」

►日本連續7年賣最好的洗衣精在這！特價中快手刀衝

ET快訊
雨彈狂炸！竹山交流道馬路淹成泥流　汽車卡路中
慶富獵雷艦詐貸案定讞　陳慶男遭重判25年確定
光電老闆摩鐵激戰13次被抓包！　判賠正宮1000萬
私吞研究專利　台大、北醫明星教授夫妻被約談調查
板橋19黑衣人砸店開槍！　遭對方反擊19歲男中彈
只喝桶裝水！29歲男和妻子「5年後雙雙罹肝癌」　醫曝主要8症
跳票20億遭搜索　董事長住處驚見「愛馬仕堆成山」
快訊／外交部同仁宿舍墜樓意外！　男倒臥大門前無生命跡象
快訊／北投公寓火警！火舌吞頂樓　大量黑煙竄出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

無懼中國暫禁台灣石斑魚　吳釗燮：民主國家團結抵抗經濟施壓

柯志恩參選聲明「空泛讓人失望」　黃捷開酸：高雄人送客很直接

國民黨提名謝福弘選苗栗縣長　民進黨：屈服於地方派系利益

她開藍議員第一槍！秒掛合體柯志恩看板　嗨喊振奮藍軍高雄士氣

國民黨徵召謝福弘參戰苗栗！鍾東錦批「突襲式提名」：我選到底

美國貿易代表署點名台灣　蔡英文：台灣高度依賴貿易樂於貢獻力量

北市長選舉三腳督若成形　黃暐瀚揭4種可能結局

新北議員李坤城兼民進黨發言人　強化回應地方議題火力

民進黨提名陳時中怎麼辦？　蔡其昌：林佳龍會妥善處理

2024前哨戰？趙少康指台灣缺電　點名朱立倫、侯友宜、周錫瑋要負責

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

金鍾國「冷水煮泡麵」被嫌棄吵翻天　劉在錫勉強吃一口...「嗯~」認好吃

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

丟丟妹6000萬豪宅曝光認「直播好賺」　正面回應「大學畢業就有一桶金了」

猜拳連輸3把被爸狂敲頭　弟一猜贏秒大力開扁報仇

汪哥拉車載45kg癱瘓弟兜風 爸一旁當人工剎車系統陪跑

無懼中國暫禁台灣石斑魚　吳釗燮：民主國家團結抵抗經濟施壓

柯志恩參選聲明「空泛讓人失望」　黃捷開酸：高雄人送客很直接

國民黨提名謝福弘選苗栗縣長　民進黨：屈服於地方派系利益

她開藍議員第一槍！秒掛合體柯志恩看板　嗨喊振奮藍軍高雄士氣

國民黨徵召謝福弘參戰苗栗！鍾東錦批「突襲式提名」：我選到底

美國貿易代表署點名台灣　蔡英文：台灣高度依賴貿易樂於貢獻力量

北市長選舉三腳督若成形　黃暐瀚揭4種可能結局

新北議員李坤城兼民進黨發言人　強化回應地方議題火力

民進黨提名陳時中怎麼辦？　蔡其昌：林佳龍會妥善處理

2024前哨戰？趙少康指台灣缺電　點名朱立倫、侯友宜、周錫瑋要負責

搭警車搭到癱瘓！他被上銬丟後車廂　「急煞」噴飛摔斷脖

桂綸鎂屢傳情變「需要獨處時間」　交往戴立忍18年認：順序有調整

第二主場挑戰大馬賽4連霸　戴資穎：沒有期待，我會盡力去打

雨彈狂炸！南投竹山交流道馬路一度淹成泥流　汽車卡路中動彈不得

斗六警員頂大太陽賣力踩電動腳踏車　超暖原因曝光

新莊人歡呼！「塭仔底溼地公園」戲水池7／1免費開玩　還有溜冰場

吃一圈驚呆無雷！全場推爆「台北最頂1夜市」：白天攤販也厲害

TOYOTA新油電休旅7／1正式發表　外型結合RAV４、C-HR特色！

疫情不停歇　南消七大隊強化救災救護技能演練

瑞芳無名紅豆餅小攤默默飄香半世紀！泥粒口感特飽嘴、還有菜脯米

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

政治熱門新聞

指揮中心「誤貼日期」釀新北背黑鍋！　侯友宜無奈嘆氣吐心聲

下班注意！12縣市大雨特報

快訊／國民黨今提名謝福弘參選苗栗縣長

快訊／警政署長人選出爐　高雄市警察局長黃明昭接任

害侯友宜被罵好幾天！指揮中心貼錯日期　新北衰背鍋

「林智堅比想像中強」　黃暐瀚揭桃市選舉隱憂

快訊／柯志恩獲國民黨徵召選高雄市長　「我會走遍高雄聆聽指教」

快訊／張善政確診！即起居家隔離7天

「陳時中真的會當選台北市長」　他一看民調喊快昏倒

「賽馬娘」手遊聲明標「當地」非「台灣」　鄭運鵬：這並沒有違法

恩恩爸揭吹哨者簡訊「早知延誤就醫」　衛生局再發5聲明澄清

「漲電價僅3％住宅用戶受影響」　民進黨：跟馬英九油電雙漲不同

北市三腳督態勢已定！藍大咖憂：黃珊珊如果拿20%就是民進黨當選

郭子乾挺國中同學賴坤成　「鄉親想換個人選」

更多熱門

相關新聞

柯志恩參選聲明「空泛讓人失望」　黃捷開酸

柯志恩參選聲明「空泛讓人失望」　黃捷開酸

國民黨29日徵召智庫執行長柯志恩參選2022高雄市長，她也透過臉書強調，自己會全力以赴，決心要為大高雄的蛻變、重生與繁榮而戰。不過，在確定參選消息一出後，綠營備齊彈藥展開強烈猛攻，無黨籍高雄市議員黃捷也直言，看完柯志恩空泛的參選聲明，令人失望，必須說，「高雄人迎客很直接、送客也很直接」。

國民黨徵召謝福弘！鍾東錦批「突襲式提名」

國民黨徵召謝福弘！鍾東錦批「突襲式提名」

2024前哨戰？趙少康指台灣缺電　點名朱立倫、侯友宜、周錫瑋要負責

2024前哨戰？趙少康指台灣缺電　點名朱立倫、侯友宜、周錫瑋要負責

如何打敗黃珊珊？　沈富雄教蔣萬安一招

如何打敗黃珊珊？　沈富雄教蔣萬安一招

柯志恩獲國民黨徵召參戰高雄　陳其邁：遠來是客

柯志恩獲國民黨徵召參戰高雄　陳其邁：遠來是客

關鍵字：

柯志恩高雄市長國民黨邱于軒

讀者迴響

熱門新聞

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

外送員3處理步驟「惹火阿Ben」

《笑傲江湖》演員離世！享年37歲

大咖男星娶小14歲台灣妻鬧離婚！「7個月離家6次」

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

幼兒園老師太正　媽媽們不爽竟要園方解雇

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

芙蓉最快明生成！雙颱機率增　大雨變天時間出爐

10歲女童全家人間蒸發！座車在海底被發現

理科先生「前妻成名後變了」！

8死輪胎行怪手昨拆除…陳爸爸悲看化為平地

國家警報響了！3區防劇烈大雷雨

機場閃離「親民態度跟Lisa、朴寶劍差太多」　防彈V道歉了

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

《營業中》第二季傳換台！庹宗康全家回關島

更多

最夯影音

更多
性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦
韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面