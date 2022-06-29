她開藍議員第一槍！秒掛合體柯志恩看板　嗨喊振奮藍軍高雄士氣

▲國民黨中常會提名高雄市長參選人柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨29日徵召智庫執行長柯志恩參選2022高雄市長，她也親自透過臉書強調，自己會全力以赴，決心要為大高雄的蛻變、重生與繁榮而戰。國民黨高雄市議員邱于軒今在南高雄開出第一槍，搶先掛出合體柯志恩的看板，希望國民黨能團結，也希望能振奮藍軍在高雄的士氣。

▲邱于軒開藍議員第一槍！秒掛合體柯志恩看板，嗨喊振奮藍軍高雄士氣。（圖／記者賴文萱翻攝）

邱于軒表示，很高興今天中常會終於宣佈中國國民黨的高雄市長候選人柯志恩執行長，她大力稱讚柯問政犀利，學識涵養俱佳，相信能以一個女性、媽媽的角度來發掘高雄的市政問題；高雄市空污嚴重、貧富差距加大、政府供電不穩又要漲電價、疫情延燒、房價飛漲、工安意外頻傳等等，都是高雄市正面臨的問題和挑戰。

邱于軒也對柯志恩提出信心喊話，希望她發揮女性的細膩、過往經驗的國際觀和出身智庫的專業，帶領著我們一起為高雄打拼，一起把高雄帶往更宏觀的國際性城市。並希望這場選戰能聚焦在市政問題，不分藍綠的來改善高雄人的生活，少噴點政治口水。柯志恩加油！高雄我們來拼！

▲柯志恩參選高雄，國民黨議員林若翠搶掛合照看板。（圖／記者賴文萱翻攝）

除了邱于軒之外，國民黨高雄市議員陳若翠也同樣將掛起在高雄第一面與柯志恩合體的競選廣告看板，並宣示選戰起跑，國民黨唯有同舟一體為高雄作伙打拚，才能為高雄市民帶來真正的幸福。

陳若翠表示，國民黨高雄市長人選產生過程中雖然有些風波，但隨著柯志恩的出線，所有的風風雨雨都已過去，國民黨沒有分裂的本錢，柯志恩對國民黨未來在高雄的選戰將具有正面加分的效益，期許她能團結高雄所有在野力量，也帶動藍營議員的選情。

另外，國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍盛讚，柯志恩是非常適合且強力的人選，在政治、學術、媒體經歷都十分完整且豐富，日前拜訪議會黨團，席間對高雄市政的困境與看法不只精準，且有相當的個人見解，黨籍議員都給予很大的肯定，基層也紛紛表示對柯志恩充滿期待。

童燕珍說，民進黨近日聽到提名風聲就利用小小的口誤開始想損害柯志恩的形象，也證明了民進黨對柯志恩的確有所顧忌。對於柯志恩即將到高雄，童燕珍除了表示期待與歡迎外，也提醒柯志恩，民進黨還未提名前就開始放大鏡檢視，現在正式提名後就會拿出顯微鏡，務必要小心以對。國民兩黨的火花四射是高雄的特色，但相信柯志恩的專業以及能力絕對能夠應付。不只對上陳其邁毫不遜色，更有機會讓高雄重返執政。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者吳世龍攝）

柯志恩今在臉書發文表示，「高雄，我來了！今天榮獲本黨徵召參選高雄市長。是的，我全力以赴！幾經思考，為了愛我成長的台灣，柯志恩決心要為大高雄的蛻變、重生與繁榮而戰！」她並強調「是的，我會走遍高雄，聆聽市民的心聲與指教，哪怕是有人想要表達對國民黨的失望與怨氣，我同理且概括承受，只盼所有高雄人再給我們一次機會，再次同心牽手，併肩同行出發。｣

對於柯志恩獲徵召，陳其邁對此回應，柯委員過去在立法院跟他是同事，今天她也會獲得國民黨提名，「遠來是客，相信她來了以後就會體驗到高雄人的熱情。」