國民黨徵召謝福弘參戰苗栗！鍾東錦批「突襲式提名」：我選到底

▲苗栗縣議長鍾東錦(左)對於國民黨中常會提名謝福弘(右)參選感到遺憾。（合成圖／翻攝臉書）

記者蔡文淵、莊智勝／苗栗報導

選戰進入白熱化，苗栗縣議長鍾東錦日前強調「參選到底」，盼能獲得國民黨中央提名，但今(29日)國民黨中常會宣布提名前農田水利處長謝福弘參選苗栗縣長；地方人士判斷，待謝正式登記後，鍾將以違反黨紀遭黨中央開除黨籍。鍾東錦稍早也發出聲明，對於黨中央「突襲」感到遺憾，強調自己無所畏懼、將參選到底。民進黨籍參選人徐定禎也喊話，「70年了，苗栗該政黨輪替了！」

國民黨苗栗縣長提名因派系問題遲遲無法解決，黨主席朱立倫屬意的立委徐志榮多次表明沒有參選意願，鍾東錦及謝福弘均則揚言參選到底；國民黨中常會今下午徵召謝福弘參選，地方人士研判，屆時鍾東錦將與當中央發生衝突，並以違反黨紀開除黨籍。

鍾東錦稍早發出聲明，表示國民黨中央以突襲形式提名苗栗縣長參選人，就連當事人都是上午11點半才接到通知，鍾對此感到遺憾，但仍再次強調，「自己堅持走改革路線，無所畏懼、參選到底，也堅信一定可以贏得最後的勝利。」

鍾東錦表示，民眾想要的是一個符合民主潮流、能夠即時回應鄉親需求、並且可以讓民眾的信任政黨，深信大部份的黨員同志都希望國民黨可以更好、國民黨要重新振作，而透過公平、公正、公開的初選機制，讓贏得的人師出有名、輸的人心服口服，這更是一個民主政治應該要有的基本精神，沒想到，選策會小組內的特定成員，依個人派系立場與喜好，決定攸關苗栗縣未來的發展，這是大家所不樂意看到。

因此，鍾東錦表示，不管之後面對的對手是2個人、3個人、是黨內還是黨外，他都會高舉並揮舞藍軍的旗幟、找回屬於藍軍的榮耀，與苗栗鄉親一起打拚，正面迎戰並贏得勝選。

針對國民黨提名紛爭，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎則說，「不管怎樣，我都尊重，我的對手是我自己、挑戰我自己，至於對手是誰，I don't care，我要照我的步伐闡述苗栗的願景，讓苗栗脫離三等縣、苗栗國的污名。」

徐定禎說，雖然藍營分裂看起來對他有利，但主觀上來說，苗栗仍然是超級艱困的選區，藍綠比是「7比3」，形勢非常艱困，但自己仍有信心勝選，「苗栗該輪替了，70年來從沒有輪替過，才造成現在的下場，我來做一次給大家看，相信苗栗很快能財政自主、回復社會福利，不要全都刪掉、毫無福利可言，外縣市福利都比苗栗好，造成我們人口不斷流失！我上任的話，中央地方一條線，我的政策中央一定全力支持」

▼民進黨苗栗縣長參選人徐定禎。（圖／記者蔡文淵翻攝）