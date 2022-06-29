治療長期便祕「篦麻子打汁服用」吐出血絲　醫師：有毒恐致命

記者林悅／台南報導

台南有名女子自行網購篦麻子打成汁服用，想治療長期便秘問題，但服用後發生嘔吐、腹瀉，甚至吐到出「血絲」，經送奇美醫學中心掛急診，醫師發現患者有急性腎衰竭、脫水性休克，因篦麻子無解毒劑，經以支持性療法，終於讓患者恢復腎功能，平安出院。

▲奇美醫學中心腎臟科主任王憲奕指出，患者係自行上網查詢購買篦麻子打成汁服用，想治療其長期便秘問題，但出現腹部絞痛、噁心嘔吐、急性腎衰竭、脫水、休克等情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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奇美醫學中心腎臟科主任王憲奕指出，患者係自行上網查詢購買篦麻子打成汁服用，想治療其長期便秘問題，但住院前一天喝了後，即開始腹部絞痛、噁心嘔吐，甚至吐到有「血絲」，經掛急診就醫，發現患者有急性腎衰竭、脫水、休克等情況，因篦麻子無解毒劑可用，所以採用支持性療法，針對其病況治療，打點滴、補充水分，後來患者恢復腎功能，身體逐漸恢復健康，而平安出院。

奇美醫學中心中醫部總醫師梁祐爾指出，篦麻子有毒，中醫外用以治療疔瘡膿瘍，內治通便瀉下，但其毒性會造成上吐下瀉，呼吸抑制性休克，甚至造成死亡，中醫現己不再使用，而改以其他藥物取代，她呼籲民眾不要迷信偏方，自行摘採或網購買來用以治療便秘或減肥，如果有便秘或減肥的問題，可以求診合格的中醫師，針對病況進行治療調理，以免危及健康。