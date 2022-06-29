板橋開槍畫面曝！一群黑衣人搭9輛小黃尋仇　手套男朝當鋪射2槍

記者陳以昇、林冠吟／新北報導

新北市板橋區民生路三段一間當鋪29日中午驚傳槍響！一名男子不明原因遭人連開3槍，分別手臂、腹部各中1槍，自行前往板橋聯合醫院就醫。據了解，事發後一名26歲林姓男子也帶著1槍3彈到海山分局新海派出所投案，並自稱自己是兇手，至於詳細案情警方正積極調查釐清中。最新開槍畫面也曝光了！

▲板橋槍響，一群黑衣人搭乘計程車前來當鋪尋仇。（圖／記者陳以昇翻攝）



從畫面中可以看見，原本先是一整排的計程車先在路邊緩緩停下，下一秒竟有一群人抄著球棒、斧頭等「家私」衝下來，浩浩蕩蕩地朝當鋪衝進去，正當黑衣人一窩蜂全部跑回計程車上準備撤離時，一名穿飛行夾克、戴白手套的男子，掏出手槍，疑似先對空鳴槍，再朝著當鋪方向射擊2、3次，隨即跑回最後一輛計程車，跟隨隊伍撤離。

警方初步調查，中彈男子與對方有債務糾紛，29日中午對方人馬約10多人帶著球棒、槍到當鋪砸毀落地窗後，朝內部開槍，而當舖內2人也不甘示弱開槍回擊。據現場目擊者指出，事發當時隱約聽見3聲槍響，向外查看後驚見一大群黑衣男子乘著約7部計程車前來，當場嚇得不知如何是好，目前現場已被警方封鎖，詳細案情也待調查釐清。

▲26歲的林姓男子朝當鋪開槍後，當鋪人馬也不甘示弱開槍反擊，不料因此造成林男同夥的19歲李男身中2槍。（圖／記者陳以昇翻攝）



初步了解，尋仇的槍手為26歲的林姓男子，持改造手槍朝當鋪開槍，遭開槍的一方也不甘示弱，開槍反擊，因而打傷林姓男子一行人中年僅19歲的李姓男子，林男見同夥受傷後，先是開計程車將李男送醫，之後帶著1槍3彈前往新海派出所投案。警方目前已鎖定涉案19名男子，不過當鋪所持有的槍枝仍在尋找中。至於中槍的李姓男子則從板橋聯合醫院轉送亞東醫院，目前生命跡象穩定。

▲板橋槍響，開槍的林姓男子帶著1槍3彈前往警局自首。（圖／記者陳以昇翻攝）



此外，一旁的機車行老闆也表示，沒聽過當鋪老闆平時跟人有什麼糾紛，但有聽到鞭炮聲大約3、4聲，乒乒乓乓跟砸玻璃的聲音。

▲▼板橋槍響，一群黑衣人搭乘計程車前來當鋪尋仇。（圖／記者陳以昇翻攝）

