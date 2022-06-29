隨機拉車門中獎了！　他猛收「10筆消費簡訊」...賊狂刷卡買這個

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區驚見隨機拉車門竊賊！林姓民眾日前手機收到10筆信用卡消費簡訊共2萬元，才驚覺錢包放在汽車上，跑到停車處查看，發現錢包不翼而飛，立刻報警處理。警方經調閱監視器，一眼認出犯嫌是轄區內許姓毒品人口，立刻將他查緝到案。許嫌到案，稱刷卡都買遊戲點數，訊後被依竊盜罪移送士林地檢署偵辦。

▲北市北投區林姓民眾將錢包放在汽車置物箱內，竟遭許姓毒蟲竊走到刷信用卡。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方受理報案後，擴大調閱監視器，因事發車輛停放在監視器死角，加上晚上天色昏暗又傾盆大雨，監視器畫面模糊難以辨識，經警方鍥而不捨，分析信用卡盜刷紀錄及商家資訊，鎖定犯嫌盗刷超商，調閱超商及週邊監視器後，員警一眼認出轄內許姓毒品人口涉有重嫌，立即執行查緝。

40多歲許姓嫌犯向警表示，因沒錢買毒品，才會在路邊隨機拉車門，結果發現林姓失主的車門未上鎖，車上有錢包及信用卡等財物，才會心生歹念竊走，並到附近超商購買遊戲點數，買來的點數則用在博弈網站，警方偵訊竹依竊盜罪將他移送士林地檢署偵辦。

對此，北投分局呼籲民眾，在路邊停放車輛時，避免放置貴重物品於車內，並務請使用防盜鎖、方向盤鎖或輪胎大鎖等，不讓宵小有機可乘；如民眾有發現疑似竊嫌，也請儘速與轄區派出所聯繫，共同防止竊盜案件發生。