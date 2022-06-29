7／15起「國旅補1300元」　申請方式出爐！55億經費花完就停辦

▲觀光局推動國旅振興計畫。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

國旅振興方案將於7月15日登場，自由行每晚旅宿可補800元，符合六項條件者還可再補500元，最多可領1300元，加碼條件包括入住自行車友善、環保標章、溫泉標章、星級旅館、好客民宿等旅宿；還有打滿三劑疫苗也符合加碼條件，經費用罄後補助就結束，預計實施到12月15日。法案將於這一兩天正式對外公布。

觀光局投入55億經費辦理國旅振興方案，觀光局主任秘書林佩君表示，旅客於活動期間的平日到主題樂園遊玩，只要登錄簡單資訊，包括姓名、電話、身分證字號就可預約，入園時現場就能享有門票3折優惠。

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▲國旅振興計畫包括團遊、自由行等。（圖／記者李宜秦攝）

旅宿補助部分則比照過去辦理模式，每人憑身分證可享有一次折扣，每晚補助800元，若是入住自行車友善、環保標章、溫泉標章、星級旅館、好客民宿等旅宿；還有打滿三劑疫苗者，還可再加碼補助500元。

林佩君表示，由於本次振興方案有經費限制，因此是採用「用完為止」的模式，觀光局會於台灣旅宿網上公告有參與振興方案的業者名單，也會即時在網站上公告經費使用情況，若經費即將用罄，將提前兩週公告提醒消費者，讓消費者決定是否仍要住宿。