南美館殭屍爆紅！呂捷親揭湘西趕屍內幕　「半自動運大體」方法曝光

▲南美館殭屍爆紅。（圖／記者林悅翻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂展」爆紅，展出的恐怖殭屍也掀起不少討論。補教名師呂捷跟上這波風潮，分享有關於「湘西趕屍」的奇聞軼事，表示起因和清末曾國藩平定太平天國一事有關，同時也透露古代人運送大體的方法。

呂捷在臉書發文表示，為何提到殭屍，大家聯想到的都是湘西，而非其他地方，其實這和「太平天國」有關。當時晚清大儒曾國藩率領湖南的鄉勇團練對抗太平軍，這些人就是所謂的「湘軍」，經過多年混戰，終於剿滅了太平天國，事後曾國藩擔心手握大軍返回會惹得慈禧太后不開心，於是讓弟弟把從太平天國搶來的庫銀發給湘軍，讓他們可以有尊嚴的返鄉。

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不過湘軍帶著大批金銀財寶返鄉的模樣，成了土匪眼中的肥羊，為了不被盯上，湘軍就扮成了「趕屍人」，並將錢財放進棺材裡拖著，看起來就合理許多。呂捷也說，古代逃兵的額頭上會被實施「墨刑」，有些人為了避免被認出是湘軍，就會在額頭上貼符，想要把刺青擋住。

▲呂捷分享有關湘西趕屍的奇聞軼事。（圖／翻攝自呂捷臉書）

至於有沒有「半自動大體搬運」這回事？呂捷認為，比較科學的說法應該是古代交通不便，又覺得看到大體會有晦氣，所以大多都在晚上行動，有些地方沒有道路，沒辦法用車子運送，因此只好穿著夜行裝在夜間用背的方式運送，「而往生者手搭在搬運員的肩膀、身體僵直，為了不讓大體變質，所以在山林野地快跑，乍看之下會以為大體伸直雙手自己在跳」。另外，也有人提到曾看過用2根竹子運屍的說法，他表示這也是一種方式。