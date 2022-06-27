雲林某國小夜光天使竟是狼　竟偷拍猥褻女童上傳Google雲端

▲雲林劉姓男子身兼多個教職，竟利用家長信任，猥褻偷拍女童。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

雲林某國小代課老師、夜光天使老師劉姓男子，多次利用協助女童上廁所，或女童熟睡之際，撐開女童下體拍攝不雅照片，還上傳Google雲端保存，共有3名女童受害，最小年僅2歲。最高法院審理後，將劉男判刑8年定讞。

本案乃因「美國國家失蹤及受剝削兒童中心」執行網路巡邏，發現我國境內竟有人使用Google雲端硬碟存放兒童猥褻行為照片，因此通報我國刑事局。警方報請檢察官指揮後，在去年3月持搜索票前往劉男住處搜索，當場扣得相關證物。劉男遭逮後，坦承部分犯行，強調自己僅以手「撐開」女童下體，並未侵入。檢方提起公訴。

法院審理時，認為劉男擔任國小夜光天使輔導老師、代課老師、幼兒園積木老師與房屋仲介，身兼多個教職的他，竟然利用家長信任，委託他幫忙接送小孩之際，多次利用女童熟睡或協助上廁所的機會，趁機偷拍女童的下體。

法院勘驗照片後發現，劉男不僅偷拍女童下體，還以手撐開女童下體，甚至將自己的生殖器抵住女童的下體，反覆摩擦。法院調查發現共有3名女童受害，劉男僅以8萬元與其中1名被害人達成和解，因此一審雲林地院將他重判有期徒刑10年。

案經上訴，劉男再以100萬元、分期付款的方式賠償另外2名被害人，也達成和解；此外劉男也表達後悔之意，二審台南高分院審理後，減輕劉男刑度，改判有期徒刑8年。全案再上訴，最高法院27日駁回上訴定讞。