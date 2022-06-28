雲林力拼住警器裝設率100%　麥寮汽電今捐贈4.2萬枚直接達標

▲縣長張麗善感謝警、義消及防火宣導隊同仁分工合作協助安裝住警器。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善積極爭取台塑企業麥寮汽電公司促協金1千萬元，添購4萬2000個住警器，一次補足轄內尚未安裝住警器住戶的缺額。今(28)日雲林縣政府為感謝麥寮汽電股份有限公司的支持，舉行「台塑企業麥寮汽電公司促協金捐贈雲林縣住警器記者會」，由縣長張麗善代表受贈並回贈感謝狀。

雲林縣長張麗善說明，剛上任時雲林縣住警器安裝率僅17.84%，由於根據雲林縣近年火災案件統計資料顯示，建築物火災以住宅火災案件佔大多數，因此縣府積極推廣安裝住警器並大力募款，希望達成雲林縣住戶全面安裝住警器目標。

▲雲林縣近3年住警器示警成功挽救了55個家庭免受祝融之災案例。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善表示，感謝所有企業、宮廟、善心人士的大力支持，這3年多來縣府逐步地持續漸進，到目前為止安裝率已提升到91.95%。非常感謝台塑企業大力捐助4萬2000個住警器，完成最後一塊拼圖，讓雲林縣家戶住警器安裝率可達到百分之百，每一個家庭都能受到安全的守護，也讓鄉親更加安心。

台塑六輕管理部協理蔡建樑表示，多年來促協金運用於雲林縣居家環境改善措施補助及長青食堂、祖孫托育補助、子宮頸疫苗接種補助等社福事項，並協助地方公共建設的規劃、興建、租購、維修與營運。有鑑於火災事故造成財產損失、人員傷亡，有了住警器可以及早預防、減輕危害，台塑企業捐助1000萬購置住警器，共同守護雲林縣民的生命及財產安全。

▲雲林縣長張麗善說明，雲林縣近年火災案件以建築物火災以住宅火災案件佔大多數，因此縣府積極推廣安裝住警器並大力募款，希望達成雲林縣住戶全面安裝住警器目標。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

消防局長林文山表示，近3年住警器示警成功挽救了55個家庭免受祝融之災案例，除感謝善心企業、人士的大力支持與贊助外，也向協助推廣的各鄉鎮市長、議員及幫忙安裝的警義消人員致謝，並呼籲民眾若有能力可多買幾個住警器，安裝在家中每一層樓、每個房間，縣府做到拋磚引玉，希望大家能共同注意自家安全，才能住得更安心。

雲林縣消防局說明，4萬2000個住警器，將由警消、防火宣導隊、義消協助安裝，讓雲林縣居住安全更上一層樓。凡設籍於本縣，且未曾申領安裝住警器之居民，持身分證明文件即可至申請地址所轄消防分隊免費申請，以補助一戶一只為原則，詳情可至雲林縣消防局網站查詢，也可以到雲林縣雲端聯合服務中心線上申辦-申辦項目消防局項下「住宅用火災警報器領取申請」。

▲雲林縣政府為感謝麥寮汽電股份有限公司的支持，舉行「台塑企業麥寮汽電公司促協金捐贈雲林縣住警器記者會」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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