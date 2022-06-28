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生技公司善心護長輩　1700箱營養品送愛雲林

▲張縣長感謝友華生技醫藥股份有限公司今及時雨大力捐助營養品，讓雲林縣失能安置之民眾、老人或身心障礙等鄉親，在新冠肺炎疫情下更加有體力、抵抗力對抗病毒威脅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張麗善感謝友華生技醫藥股份有限公司今及時雨大力捐助營養品，讓雲林縣失能安置之民眾、老人或身心障礙等鄉親，在新冠肺炎疫情下更加有體力、抵抗力對抗病毒威脅。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

COVID-19疫情延續，友華生技醫藥股份有限公司在財團法人雲林縣青埔教育基金會媒合下，捐贈雲林縣政府1700箱「愛斯康益膳＋液態營養配方」市價近三百萬元營養品，以提升轄內機構安置長輩及獨居長輩之身體健康，友華生技同時持續響應雲林生育津貼加碼，贈與生育獎勵券。雲林縣政府於今(28)日舉辦捐贈記者會。

雲林縣共有43家老人福利機構，其中2家為財團法人附設養護機構，41家為小型老人福利機構，總計提供2112床失能型老人床位。張麗善縣長表示，感謝友華生技醫藥股份有限公司大力捐助營養品，讓雲林縣失能安置之民眾、老人或身心障礙等鄉親，在新冠肺炎疫情下更加有體力、抵抗力對抗病毒威脅；縣府將發揮最大效用，提供予機構安置長輩及獨居長輩，以增進身體健康。

▲張縣長感謝友華生技醫藥股份有限公司今及時雨大力捐助營養品，讓雲林縣失能安置之民眾、老人或身心障礙等鄉親，在新冠肺炎疫情下更加有體力、抵抗力對抗病毒威脅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲友華生技響應「生育津貼加碼」，6月1日起雲林縣生育婦女從第一胎開始，即可獲贈1張生育獎勵劵，可至商家兌換奶粉1罐。

縣長張麗善指出，友華生技不只是照顧雲林縣的長輩，亦響應雲林縣「生育津貼加碼」政策，自去年5月1日開始獎勵生育第三胎以上的婦女，贈送每胎新生兒生育獎勵劵1張，若是雙胞胎即贈送2張，1張生育獎勵劵可至商家兌換法國原裝原罐進口金愛斯佳牛奶粉3罐，受惠人數已達688人，今年再加碼，6月1日起再祭出新的獎勵措施，雲林縣生育婦女從第一胎開始，即贈送1張生育獎勵劵，憑券可至商家兌換奶粉1罐。

 友華集團藥品生產總廠長楊品誠表示，此次捐贈1700箱大約價值300萬營養品，主要為照顧老人身體，透過包括蛋白質、維他命的營養補充，對於老年人肌肉的增加或是在腸胃、骨骼方面都能發揮養護作用。雲林縣長照機構協會理事長鄭清雲今也代表全雲林長照機構，感謝友華生技醫藥股份有限公司捐助營養品，讓雲林縣的長照機構受益良多，也讓低收長輩獲得更多營養供給。

▲張縣長感謝友華生技醫藥股份有限公司今及時雨大力捐助營養品，讓雲林縣失能安置之民眾、老人或身心障礙等鄉親，在新冠肺炎疫情下更加有體力、抵抗力對抗病毒威脅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲友華生技醫藥股份有限公司在財團法人雲林縣青埔教育基金會媒合下，捐贈雲林縣政府1700箱「愛斯康益膳＋液態營養配方」市價近三百萬元營養品。

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