兒童頭痛別輕忽　13歲國三生劇烈頭痛...竟發現7公分腦瘤

▲何御彰醫師分享國三女童案例，女童腦室內7公分腫瘤已造成嚴重阻塞性水腦並有壓迫腦幹情況危急，術前與術後之腦部磁振造影比較。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

台大雲林分院急診去年（2021）底收治一名國三女學生，因劇烈頭痛、暈眩及持續性嘔吐就醫，檢查發現腦室竟有7公分大腫瘤，檢查甫出爐隨即陷入意識昏迷，啟動跨科別團隊急救、緊急手術並精準切除腦瘤，術後由經神經醫學中心團隊細心照顧下意識恢復，僅2週療程讓女學生在出院時無神經學症狀回歸正常生活。

頭痛不僅是成年人常見的毛病，也是在兒童青少年求學期間很常見的症狀，根據統計，大約在15歲之前有75% 的兒童曾經有頭痛的經驗。台大雲林分院神經外科何御彰醫師表示，兒童族群中腦瘤之發生率約為每年每十萬人口二至五名，雖然發生率不高，但卻常造成孩童以及父母相當大的心理負擔。

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▲何御彰醫師出示正常腦部磁振造影解說。（圖／記者蔡佩旻攝）

何御彰醫師分享國三女童案例，13歲翁姓女學生因突發劇烈頭痛、暈眩以及持續性嘔吐至急診就醫，問診時其母親向醫師說明，女童平時均使用止痛藥來減緩疼痛，但這回狀況比往常劇烈且不尋常，經電腦斷層檢查後，發現女童腦室內有一顆腫瘤且已達7公分大，已造成嚴重阻塞性水腦，同時間，女童意識已逐漸陷入昏迷，進入危急狀況。

經團隊插管急救快速判斷治療方式，先將腦室積水引流、切片採檢後，緊急安排手術精準切除腦瘤，「台大雲林分院神經醫學中心」整合神經內外科、小兒神經科、神經放射科及復健科等專科透過跨科合作，讓患者得到整合性完善照顧。女童術後於加護病房觀察一週恢復情況良好即轉至一般病房，當時已可下床活動自如，再經一週復健便順利康復出院。

▲目前台大雲林分院擁有最新型之手術顯微鏡，能清楚地將手術視野放大以利腫瘤移除之進行。（圖／記者蔡佩旻攝）

何御彰醫師提到，顱內腫瘤因影響病患神經功能之關係，往往在治療處置上較為棘手；治療上除了希望盡可能將腫瘤切除乾淨，也必須同時考量神經功能受傷的程度，降低併發症發生，以避免日後生活品質下降，甚至影響之後腦瘤治療的進行。

精神經醫學中心陳元森副主任表示，目前院內擁有最新型之手術顯微鏡，能清楚地將手術視野放大以利腫瘤移除之進行，手術過程也能輔以導航定位系統及術中螢光顯影技術，將更精確地將腫瘤從正常腦組織區分開來，減少腦組織的傷害，在兒童腦瘤的手術治療上，切除率與安全性皆有所提升。

▲神經部張楷杰主任表示，神經醫學中心團隊成員裡有神經監測技術員，對影響病患術後功能甚鉅的腦部手術，能藉由神經監測的儀器即時監控病患術中之重要神經功能，對病患手術進行的安全能有更多的保障。（圖／記者蔡佩旻攝）

副院長劉宏輝表示，台大雲林分院透過不同領域神經學科的會診切磋，也開創新的醫療局面，包括高難度的巴金森氏症的深腦刺激手術、癲癇的立體定位顱內腦電波、巨大顱底腦瘤手術等，這些跨團隊的合作，需要科部間不計隔閡的互相配合，即使是許多醫學中心也未必能夠達成這樣的治療，本院亦具備強大的後援系統，包括小兒急重症的加護病房系統、復健治療乃至早期診療團隊等周全性照護，守護雲林的孩子。

台大雲林分院神經外科何御彰醫師提醒，若孩童頭痛有出現以下特徵或合併症狀表現，宜就醫向專科醫師諮詢。

一、 癲癇、不正常之肢體或臉部抽搐

二、 中風症狀、單側肢體無力、臉歪嘴斜、複視、步態不穩

三、 難以停止、持續性或噴射性的嘔吐

四、 嗜睡、活力明顯變差、精神狀況或日常行為明顯改變

五、 睡眠中因頭痛而被喚醒

六、 頭痛明顯在程度和頻率上隨時間增加

七、 嬰幼兒頭圍明顯增加且高出正常範圍

▲「台大雲林分院神經醫學中心」整合神經內外科、小兒神經科、神經放射科及復健科等專科透過跨科合作，讓患者得到整合性完善照顧。（圖／記者蔡佩旻攝）

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