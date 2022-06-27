雲林+847！　5-11歲BNT第2劑校園集中接種最快本周完成

▲雲林縣兒童BNT疫苗第二劑校園集中施打時程公佈於雲林縣教育網防疫專區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（27）日新增847例本土確診個案，分別為斗六164例，虎尾118例，北港67例，土庫、斗南56例，麥寮53例，莿桐、西螺43例，水林34例，元長25例，大埤22例，二崙23例，台西、崙背21例，林內、古坑18例，口湖17例，四湖、東勢15例，褒忠14例個案分佈20鄉鎮。

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▲雲林縣兒童莫德納疫苗第二劑校園集中施打時程公佈於雲林縣教育網防疫專區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日疫情新增847例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-96歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有1029人、確診者居家照護在管中有6953人。統計至6月26日止6-11歲兒童莫德納疫苗第 1 劑累計已完成10785人接種、第2劑2441人接種；5-11歲BNT兒童疫苗已完成19943人接種、第2劑169人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明，111年度統計本土累計確診數共60379例，其中累計147例為死亡。本縣今日新增11例死亡確診個案，分別為6位男性與5位女性，年齡介於70-90多歲間，分別有痛風、結核病、失智、高血壓、糖尿病、高血脂、心血管疾病、 慢性腎病、中風、癌症等慢性病史，其中有 4 位已完整接種疫苗、2 位已接種2劑疫苗、1位已接種1劑疫苗、4位未曾接種疫苗，死亡日期介於6/16至6/23，經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣累計147確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，轄內小學共158所，學童5-11歲BNT疫苗第2劑校園集中接種，目前陸續安排各校校園集中接種中，大部分鄉鎮學校將在本周及下周完成，各校安排日程均公告於雲林縣教育網防疫專區；6-11歲莫德納疫苗第2劑校園集中接種，截至今日完成校數為41校，預定於7月14日全部完成校園集中接種。

▲雲林縣本土確診個案今日＋847例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另，幼兒園滿 5 歲之幼童BNT疫苗集中接種，各鄉鎮市預計於6月底至7月中陸續安排接種。因各鄉鎮市接種地點各有異且接種時間需分流安排，請各位家長依幼兒園最後通知的時間及地點，帶有造冊之幼童前往接種。各鄉鎮市安排接種時間地點資訊將公告於雲林縣教育處公告欄。

▲111年度統計本土累計確診數共60379例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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