省水創先例！雲林工業區放流水獲廠商取用　年節水1萬8千立方米

▲海德魯材料公司媒合雲科工污水廠放流水供其製程冷卻水使用，歷經2年的協商、輔導，終於通水啟用，預計每年可節省自來水約18,000立方公尺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林科技工業區海德魯材料公司申請使用工業區大北勢區污水廠放流水循環再利用，於20日舉行通水典禮，經濟部工業局、經濟部工業局雲林科技工業區服務中心及雲科工廠商協進會代表均與會見證，及參觀現場建設情形。

「產業園區污水處理廠放流水提供區內廠商自行使用作業要點」規定，區內廠商可依相關申請流程向污水廠提出使用污水廠放流水作為水源；「再生水資源發展條例」規定工業區內廠商向區內污水廠提出申請使用，污水廠放流水為無償取用，即是鼓勵廠商申請使用污水廠放流水。

工業局表示，此案為全台首例區內廠商取用污水廠放流水作為水源，可增加水資源循環再利用，希望藉此案能拋磚引玉，讓更多區內廠商向污水廠申請取用放流水，提倡環保與促進循環經濟。水利署指出，近期水情吃緊，為限制大用水戶用水未來將開徵耗水費，而耗水費的開徵對象若是有使用一定比例再生水，耗水費即可減徵。

海德魯材料公司說明，配合工業局的政策與善盡企業社會責任，於2018年申請接受工業局用水計畫的輔導，媒合雲科工污水廠放流水供其製程冷卻水使用，歷經2年的協商、輔導、建設，終於通水啟用，預計每年可節省自來水使用量約18,000立方公尺。

雲林科技工業區在廠商協進會與服務中心，已率先與經濟部工業局、能源局及台電公司簽署「綠電節能與用電安全輔導計畫」，與雲林縣環保局簽署「永續環保輔導計畫」，並已達成全區廠商鍋爐改用乾淨能源「天然氣」，今成功輔導廠商引用污水廠放流水回收再利用，開創全國工業區污水處理廠放流水提供區內廠商使用之首例，為雲林科技工業區推動綠色典範工業區再增添一筆新紀錄。

▲汙水處理流程為初沉、複沉、二沉池、三沉池、沙濾後放流虎尾溪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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