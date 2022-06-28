雲林+1360　患結核病者確診死亡個案增加

▲雲林縣累計157確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（28）日新增1360例本土確診個案，分別為斗六285例，虎尾151例，西螺110例，斗南102例，麥寮95例，北港85例，莿桐66例，土庫56例，古坑55例，崙背45例，口湖43例，林內41例，元長35例，水林34例，大埤、二崙39例，褒忠26例，四湖21例，東勢17例，台西15例個案分佈20鄉鎮。

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▲雲林今日新增1360例本土確診個案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日疫情新增1460例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-97歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有1024人、確診者居家照護在管中有6350人。統計至6月27日止6-11歲兒童莫德納疫苗第 1 劑累計已完成10785人接種、第2劑2590人接種；5-11歲BNT兒童疫苗已完成19951人接種、第2劑198人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣本土確診個案今日新增1360例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局表示，111年度統計本土累計確診數共61739例，其中累計157例為死亡。今日新增10例死亡確診個案，分別為4位男性與6位女性，年齡介於60-80多歲間，分別有氣喘、結核病、高血壓、糖尿病、帕金森氏症、中風、失智、慢性阻塞性肺病、心血管疾病、慢性腎病等慢性病史，其中有3位已完整接種COVID-19疫苗，2位已接種2劑疫苗，2位已接種1劑疫苗，3位未曾接種疫苗，死亡日期介於6/17至6/24，經由疾管署判定今日公告。

近期確診死亡案例中不乏有結核病患者，雲林縣衛生局針對結核病說明，結核病（TB）是一種嚴重的、有時甚至會致命的呼吸道疾病（由結核桿菌引起），通常會侵襲肺部，但也可能會侵襲身體的其他部位。

結核病可分為兩種類型：活動性結核病和潛伏結核感染。潛伏結核感染者不會傳染給他人，但潛伏結核感染可能會發展成活動性結核病。活動性結核病患者如果不治療，可能會將結核菌傳播給他人，目前結核病人如配合按規服藥，是可治癒的。

▲111年度統計本土累計確診數共61739例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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