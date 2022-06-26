雲林+1091　社區式照顧機構快篩新制6／27起上路

▲為降低社區式照顧機構群聚感染風險，自6月27日起至7月31日止社區式照顧機構需定期公費快篩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（26）日新增1091例本土確診個案，分別為斗六231例，虎尾180例，斗南78例，西螺66例，北港61例，莿桐54例，古坑53例，土庫48例，麥寮40例，口湖38例，四湖34例，崙背33例，元長29例，台西27例，二崙24例，林內、水林23例，大埤21例，褒忠17例，東勢11例個案分佈20鄉鎮。

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▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日疫情新增1091例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-97歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有1016人、確診者居家照護在管中有7223人。統計至6月25日止6-11歲兒童莫德納疫苗第 1 劑累計已完成10785人接種、第2劑2441人接種；5-11歲BNT兒童疫苗已完成19939人接種、第2劑159人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣本土確診個案今日＋1091例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明，111年度統計本土累計確診數共59532例，其中累計136例為死亡。本縣今日新增7例死亡確診個案，分別是3位男性與4位女性，年齡介於30-90多歲間，分別有癲癇、高血壓、糖尿病、慢性阻塞性肺病、中風、失智等慢性病史，其中4位已完整接種疫苗，1位已接種2劑疫苗，1位已接種1劑疫苗，另1位未曾接種疫苗，死亡日期介於6/20至6/22，經由疾管署判定今日公告。

▲111年度統計本土累計確診數共59532例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

中央宣布為降低社區式照顧機構群聚感染風險，自6月27日起至7月31日止，社區式照顧機構需定期公費快篩，服務對象每週定期快篩 2 次（2-18歲則每週1次，未滿2歲免篩）；另工作人員每週至少1次，已確診康復者則3個月內免篩檢。

為避免社區中之失能者因罹病危及其生命安全，並降低社區式照顧機構群聚感染風險，除既有住宿型機構外，擴大篩檢措施至社區式機構，並將提供社區式照顧型機構定期快篩之公費試劑；公費試劑配送數量以服務對象每人10劑及工作人員每人5劑估算，並將直接配送至照顧型機構及單位。

各照顧機構發現服務對象或工作人員有症狀時，也應進行快篩（未滿2歲有症狀者採PCR）；若篩出陽性個案，則應立即請專責醫療院所完成醫師診斷確診進行通報、評估是否適用抗病毒藥物或視病情開立其他相關藥物，各照顧機構同步提供個案及家屬正確衛教及領藥資訊，並協助服務對象依指示返家居家照護、至集中檢疫所隔離照護或送醫治療。

▲雲林縣累計136確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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