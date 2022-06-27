共存首波出遊潮　劍湖山世界不等了！祭出3折搶遊客

▲劍湖山世界小威の海盜村水樂園，即將於7月1日全面開放。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

疫情蔓延以來國旅陷入大低潮，病毒共存後確診民眾康復後紛紛出遊，近期假日各景點出現旅客出遊潮，雲林劍湖山世界搶先在7/1-7/14推出「振興國旅搶先三折」活動，平日入園水陸暢玩一整天只要269元，而暑假的假日，白天入園門票499元、逾13時午後票也只要399元，高呼遊客前來劍湖山世界清涼一夏。

劍湖山世界超沁涼消暑的「小威の海盜村水樂園」，水設施包含渦輪迴旋的「大碗公」、亞洲第一水上巨霸「龍捲風」、全台唯一水上自由落體「尖叫無底洞」，還有全台最長600秒鑽石浪，今夏更有航海遊戲「小威漂漂河」重新開放，遊客隨著清涼水流悠閒度過午後，還有兒童最熱愛的瘋狂水戰區「大船塢」這夏全都一齊開放。

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▲敏捷迅速的迅猛龍來到劍湖山世界與遊客見面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

劍湖山世界經理張華紋表示，炎熱的暑假詢問度最高的水樂園將在7月1日全面開放，享國旅優惠方案不用等，劍湖山世界提前在7月1日至14日期間，推出平日入園立馬享門票3折優惠，不用原價899元只要269元，今年最夯的飛越恐龍谷將在7月1日起，陸續加入新夥伴，除了新增到紫南宮祈福的異特龍外，還有「恐龍實境秀」在每天12：40和15：40登場，上演與恐龍追逐的遊戲。

為回饋古坑鄉親，今年（2022）將安排7月2日至7月3日兩天，舉辦古坑鄉親日，設籍古坑鄉鄉民憑身分證或戶口名簿等相關證明，即可享免費入園暢玩劍湖山世界水陸雙樂園，非設籍古坑鄉的同行親友也只要299元，優惠最多至4人，屬於古坑鄉民的優惠只在這兩天，歡迎呼朋引伴至劍湖山世界水陸high兩天。更多活動內容詳洽劍湖山世界官網。

▲全台唯一水上急速自由落體「尖叫無底洞」，就在劍湖山世界小威の海盜村。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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