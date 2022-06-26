　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲林近3千戶停電！台電找到原因...牠「慘死」畫面曝

▲雲林台西鄉今日上午2952戶停電，經查為鳥類觸碰上層橫擔押所致。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林台西鄉今日上午2952戶停電，經查為鳥類觸碰上層橫擔押所致。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林台西鄉今（26）日上午9時許，崙豐村、蚊港村、和豐村、永豐村等部份路段突然停電，台電公司雲林區處人員立即進行搶修，因「配電饋線自動化」讓搶修人員迅速於5分鐘內立即復電逾5成並在約1小時搶修後全數復電，據查原因為鳥類碰觸上層橫擔押，受影響共2952戶。

台電公司雲林區處說明，6月26日09時22分台西變電所台10饋線，因饋線跳脫造成雲林縣台西鄉崙豐村、蚊港村、和豐村、永豐村等部份路段共2952戶停電，事發後派員前往現場進行搶修，5分鐘內(09時27分)復電逾5.01成(1480戶)用戶；經查事故原因為崙豐#71，鳥類碰觸上層橫擔押，搶修復舊於26日10時33分全數復電。

▲雲林台西鄉今日上午2952戶停電，經查為鳥類觸碰上層橫擔押所致。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林台西鄉今日上午2952戶停電，經查為鳥類觸碰上層橫擔押所致。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台電公司雲林區處維護經理孫經理指出，今日台西變電所台十饋線事故跳脫事故，故障點在靠近台西崙豐國小的崙豐#71電桿，饋線自動化系統偵測到故障電流後，會自動切開該區間前後開關隔離故障，後段非故障區間的配電線路，則由饋線調度控制中心值班主任以遙控方式遠端投入常開點，改由另一條饋線來轉供，大幅縮小停電範圍及減少人工現場操作的時間。

因此後續搶修人員可直接逕赴故障區間進行巡視，待故障點崙豐#71電桿事故原因排除後，則可全線恢復供電。孫經理進一步說明，「配電饋線自動化」可讓非故障區間5分鐘內復電，配電饋線自動化系統的功能是在萬一配電線路發生故障時，可於短時間內迅速復電，以減少用戶停電時間遞延損失的擴大。

饋線自動化係應用電腦、通訊及控制科技於配電線路進行遙控監視、故障偵測、隔離與復電等功能，當事故發生時，可迅速偵測及隔離故障區間、縮短事故處理時間。饋線自動化之饋線發生事故時，非故障區之復電時間可由未自動化前約1小時降低為5分鐘內，大幅提高供電可靠度及用戶滿意度。

▲雲林台西鄉今日上午2952戶停電，經查為鳥類觸碰上層橫擔押所致。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲麻雀觸碰電桿上的上層橫擔押造成台西鄉多處村莊停電，影響2952用戶停電。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►連日午後雷雨！　雲林斗南道路突塌2米深超大天坑...10天才能修復

►叫傳播妹又摸又抱...不給錢還退貨　男友討公道...摑臉痛毆還PO網

►獨／叫傳播妹不付錢頻傳　經紀公司教育小姐勿當「耗呆妹」

►250萬賓士貨卡沒熄火「車主急奔廁所」　賊秒開走：沒開過好車

►獨／讓家鄉味在雲林飄香　道地重慶辣子雞、乾鍋蝦椒麻驚現小餐館

►無敵好吃！「豆乳優格」特價了　黑糖黃豆粉口味必試

ET快訊
BMW貴婦違停遭拖吊　「黑絲剪刀腳夾警」代價曝
輪胎行長子「4身分」捧斗　陳彥翔受刮肉痛…不知今告別式
快訊／台中宣布國、高中生7／1恢復實體課　暑輔建議半天
安柏赫德「宣布繼續上訴」！第2季再戰強尼戴普　法院強硬出手了
首例猴痘25歲男仍收治負壓隔離病房　9名接觸者現況曝
全新休旅車牽不到3小時遭撞爛！　車主超崩潰
逛殭屍展超失望　他PO照「5分鐘就看完」怒喊詐騙！網1句反酸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆少年糾人談判搞烏龍！對無辜4民眾潑辣椒水　再砸3車玻璃

BMW貴婦違停遭拖吊　「黑絲剪刀腳夾警」代價曝...賠5萬+判拘20天

輪胎行長子「4身分」捧斗　陳彥翔受刮肉痛…恐不知今告別式

單親三寶爸嘿咻9歲女童！母檢查女兒手機發現氣炸　他和解換緩刑

雲林近3千戶停電！台電找到原因...牠「慘死」畫面曝

全新休旅車牽不到3小時遭聯結車撞爛　車主：酒駕真該死！

台南警又爆酒後失態！偵查隊長摟抱同僚+爆粗口　被記過調職

五股嬌妻回家抱怨「剛剛被逼車」　老公組球棒隊痛毆砸車

雲林織造工廠工安奪命　死者妻怒控「一直有漏電」：下一個是誰？

竹北街頭凌晨驚見「一群人狂奔」　警火速衝現場！結果超意外

22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

男紅燈右轉被警追急逃　甩落女友...她氣：開雙倍

小鮮肉請阿姨幫忙錄影！她在鏡頭外不忘賣力扭臀

高速撞路邊機車再衝路樹　IG網紅身亡！重機斷兩截

殭屍展開幕民眾7點排隊　道士發符咒保平安、招財

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

摩鐵雙屍案！女疑懷孕　不滿淪小三...談判遭殺害

基隆少年糾人談判搞烏龍！對無辜4民眾潑辣椒水　再砸3車玻璃

BMW貴婦違停遭拖吊　「黑絲剪刀腳夾警」代價曝...賠5萬+判拘20天

輪胎行長子「4身分」捧斗　陳彥翔受刮肉痛…恐不知今告別式

單親三寶爸嘿咻9歲女童！母檢查女兒手機發現氣炸　他和解換緩刑

雲林近3千戶停電！台電找到原因...牠「慘死」畫面曝

全新休旅車牽不到3小時遭聯結車撞爛　車主：酒駕真該死！

台南警又爆酒後失態！偵查隊長摟抱同僚+爆粗口　被記過調職

五股嬌妻回家抱怨「剛剛被逼車」　老公組球棒隊痛毆砸車

雲林織造工廠工安奪命　死者妻怒控「一直有漏電」：下一個是誰？

竹北街頭凌晨驚見「一群人狂奔」　警火速衝現場！結果超意外

法人看好金融股填息／除息後有望漲一波　「現在就可進場」

基輔遭俄軍飛彈砲轟！民宅大樓遇襲起火　多人遭活埋受困

竹市+837　第三輪快篩實名制將啟動！長輩疫苗禮券再延長

法人看好金融股填息／一表看外資買超　這3檔大敲逾500股

基隆少年糾人談判搞烏龍！對無辜4民眾潑辣椒水　再砸3車玻璃

人妻掛屍吊扇上！尪悲痛報案　4歲兒1句話逆轉案情「兇手是爸爸」

預測兄弟下週「洋投」套餐？曾總不刻意調度

南美館地獄與殭屍展破千人朝聖！蕭壠文化園區推「免費收驚」

BMW貴婦違停遭拖吊　「黑絲剪刀腳夾警」代價曝...賠5萬+判拘20天

租屋洗衣服不拿！「資深學姊」3小時才出現噁炸　網怒曝1招報復

滿月女娃偷放屁「好蘇湖」把拔抓包竊笑轉頭秒裝睡　

社會熱門新聞

快訊／新莊錢都火鍋惡煞砍人！2人手掌被砍、頭破滿地血

快訊／8煞衝新莊火鍋店砍人原因曝　7嫌落網

輪胎行縱火8死今告別式　4殞命童由來賓代上香

人夫偷吃火辣助理！她傳鹹濕對話賠慘了

饗食天堂告夫妻吃霸王餐敗訴　關鍵證據曝

目的地是天堂…重機男千字遺言1年後竟成真

採購經理被離職怒告好市多！法院曝超狂離職金打臉

新莊8煞囂張刀砍！2男血濺火鍋店　警方回應了

8煞衝新莊火鍋店砍人　「趴好啦」狼狽被逮影片曝

縱火8死案！大兒子悼亡妻：來生再當我老婆

萌博美洗澡疑遭一掌打死　寵物生活館暫停營業

8惡煞衝新莊火鍋店砍人　2人落網

桃園雙屍案BMW求售　警方急回應

金六結新兵暴走！怒揪連長衣領：碰我是怎樣

更多熱門

相關新聞

雲林織造工廠工安奪命　死者妻怒控「一直有漏電」

雲林織造工廠工安奪命　死者妻怒控「一直有漏電」

雲林虎尾鎮長鑫織造工廠5月7日傳出死亡工安意外，死者友人昨（25）日將案發畫面上傳臉書社群《爆廢公社二館》ＰＯ文「「不知道一條人命到底值多少？」，影片畫面顯示何姓工人維修紡紗機時突遭電擊倒地，送醫搶救後仍因心臟休克不治。並指出41歲的死者上有母親下有妻子和7歲小孩，怒控廠方草菅人命。

雲林＋1270　65歲以上長者接種疫苗贈快篩措施延長至7月底

雲林＋1270　65歲以上長者接種疫苗贈快篩措施延長至7月底

雲林表演廳億元整建優化　開幕首演雲門舞集《十三聲》

雲林表演廳億元整建優化　開幕首演雲門舞集《十三聲》

獨／拒絕被白玩　經紀公司教育傳播妹勿當「耗呆妹」

獨／拒絕被白玩　經紀公司教育傳播妹勿當「耗呆妹」

連日雷雨！斗南道路突塌2米深超大天坑

連日雷雨！斗南道路突塌2米深超大天坑

關鍵字：

停電雲林復電台灣電力公司台西鄉

讀者迴響

熱門新聞

李嘉欣4器官重創瀕死「半年後驚人近況曝光」！

快訊／新莊錢都火鍋惡煞砍人！2人手掌被砍、頭破滿地血

家人花5百萬買透天　20年後一聽賣價他傻了

猴痘殺入台灣　「居家2物品」要注意

快訊／8煞衝新莊火鍋店砍人原因曝　7嫌落網

國內首例猴痘患者「照片公布」　衛生局：與國外不太一樣

她每天都想上床！就醫才知身體出問題

輪胎行縱火8死今告別式　4殞命童由來賓代上香

人妻整形發現得愛滋！丈夫一聽提離婚

「北海岸鬼樓」真的有人住！　他一口氣買12戶曝：裝監視器等鬼

招牌殭屍「1張照」全場笑噴：祂們才驚恐

反骨艾瑞絲爆「代言非法詐騙黑網」！酷炫道歉了

吃蘑菇「讓私密處臭爆」是真的！

真店長無誤！阿緯神救援《營業中》

人夫偷吃火辣助理！她傳鹹濕對話賠慘了

更多

最夯影音

更多
22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐

22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐
屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

男紅燈右轉被警追急逃　甩落女友...她氣：開雙倍

男紅燈右轉被警追急逃　甩落女友...她氣：開雙倍

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面