雲林近3千戶停電！台電找到原因...牠「慘死」畫面曝

▲雲林台西鄉今日上午2952戶停電，經查為鳥類觸碰上層橫擔押所致。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林台西鄉今（26）日上午9時許，崙豐村、蚊港村、和豐村、永豐村等部份路段突然停電，台電公司雲林區處人員立即進行搶修，因「配電饋線自動化」讓搶修人員迅速於5分鐘內立即復電逾5成並在約1小時搶修後全數復電，據查原因為鳥類碰觸上層橫擔押，受影響共2952戶。

台電公司雲林區處說明，6月26日09時22分台西變電所台10饋線，因饋線跳脫造成雲林縣台西鄉崙豐村、蚊港村、和豐村、永豐村等部份路段共2952戶停電，事發後派員前往現場進行搶修，5分鐘內(09時27分)復電逾5.01成(1480戶)用戶；經查事故原因為崙豐#71，鳥類碰觸上層橫擔押，搶修復舊於26日10時33分全數復電。

▲雲林台西鄉今日上午2952戶停電，經查為鳥類觸碰上層橫擔押所致。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台電公司雲林區處維護經理孫經理指出，今日台西變電所台十饋線事故跳脫事故，故障點在靠近台西崙豐國小的崙豐#71電桿，饋線自動化系統偵測到故障電流後，會自動切開該區間前後開關隔離故障，後段非故障區間的配電線路，則由饋線調度控制中心值班主任以遙控方式遠端投入常開點，改由另一條饋線來轉供，大幅縮小停電範圍及減少人工現場操作的時間。

因此後續搶修人員可直接逕赴故障區間進行巡視，待故障點崙豐#71電桿事故原因排除後，則可全線恢復供電。孫經理進一步說明，「配電饋線自動化」可讓非故障區間5分鐘內復電，配電饋線自動化系統的功能是在萬一配電線路發生故障時，可於短時間內迅速復電，以減少用戶停電時間遞延損失的擴大。

饋線自動化係應用電腦、通訊及控制科技於配電線路進行遙控監視、故障偵測、隔離與復電等功能，當事故發生時，可迅速偵測及隔離故障區間、縮短事故處理時間。饋線自動化之饋線發生事故時，非故障區之復電時間可由未自動化前約1小時降低為5分鐘內，大幅提高供電可靠度及用戶滿意度。

▲麻雀觸碰電桿上的上層橫擔押造成台西鄉多處村莊停電，影響2952用戶停電。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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