推廣雲之美　雲林縣政府搭上Podcast熱潮

▲正成集團為雲林縣政府添行銷利器，贈送價值5萬元的Podcast設備，透過新媒體工具推廣雲林之美。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林是農業大縣，近年縣府團隊的努力之下，朝向農工商並進，疫情以來民眾無論是日常生活亦或是休閒娛樂與接收資訊方式均有所改變，而社群網站和自媒體產業的聲勢不輟，縣府團隊認為，在網紅輩出各佔鰲頭的世代，卻也帶起一股以聲音傳遞、廣播形式為主的Podcast(播客)風潮。

影音設備正成集團在雲林縣工策會及雲林縣青年發展協會的牽線下，捐贈Podcast設備並期待雲林縣府透過新媒體工具推廣雲林之美，捐贈儀式上縣長張麗善特地出席，感謝正成集團副總經理丘紘豪與台灣數位科技二代會新師董聯盟創會長蕭瑞宏團隊熱心公益、善盡企業責任，一同用創新的模式讓雲林的好事發聲。

縣長張麗善表示，雲林文化觀光成績有目共睹，數度拿下六都以外最多觀光人次的佳績，未來搭上Podcast熱潮，將找來青年錄播節目，融合宗教古蹟、在地文化、美食美景，除了以青年的視角來詮釋，也以更多元的方式來行銷雲林，展現雲林深藏不露的軟實力。

張麗善提到，她對於時下的媒體新風潮並不陌生，雲林縣政府致力推動低碳永續、生態均衡、循環經濟，帶動綠色商機的同時，也吸引返鄉青農、青年創業者、企二代接班人一起在這塊土地見證雲林上場；因此希望鼓勵雲林青年共同發想，期盼透過創新的模式創立節目，讓內容透過雲林的人文故事，展現年輕朋友的活力，邁開大步加速前進。

正成集團副總經理丘紘豪說，在台灣不僅是網紅或藝人，許多企業和媒體都創立起自己的專屬頻道，其中超過8成以上的Podcast設備，都由正成集團供應。此次正成集團捐贈的Podcast設備，包括Tascam Mixcast4混音工作台、Tascam麥克風、聲海麥克風及Zoom耳機等，希望能讓更多台灣的朋友聽見雲林好事發聲。

▲雲林縣政府獲贈的Podcast設備，包括有Tascam Mixcast4混音工作台、Tascam麥克風、聲海麥克風及Zoom耳機等。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林近3千戶停電！台電找到原因...牠「慘死」畫面曝

►雲林織造工廠工安奪命 死者妻怒控「一直有漏電」：下一個是誰？

►連日午後雷雨！ 雲林斗南道路突塌2米深超大天坑...10天才能修復

►叫傳播妹又摸又抱...不給錢還退貨 男友討公道...摑臉痛毆還PO網

►250萬賓士貨卡沒熄火「車主急奔廁所」 賊秒開走：沒開過好車