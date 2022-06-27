俄烏戰爭告終？澤倫斯基：希望今年入冬前結束軍事衝突

▲澤倫斯基以視訊方式出席G7峰會。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)周 一(27日)上午透過視訊連線的方式，出席了在德國巴伐利亞阿爾卑斯山舉行的七大工業集團國家(G7)高峰會。他發表演說，呼籲世界強權加強對烏克蘭提供全面的援助，包括運送防空系統等。

澤倫斯基同時表示，希望在今年冬天開始之前結束跟俄羅斯的軍事衝突。這似乎暗示他有意在今年底前結束這場戰爭，但他並未說明是以和談的方式、還是在烏軍戰勝的情況下結束戰爭。他僅表示G7國家「要盡最大努力」推動在今年年底前結束俄烏軍事衝突。他說，目前的戰鬥條件將使烏軍反擊變得更加困難。

美國總統拜登和來自G7的領袖，在會中強調在面對俄羅斯的侵略之際要團結一致，即使這場戰爭對全球的影響正在惡化。G7國家包括美國、德國、英國、法國、義大利、日本和加拿大。

澤倫斯基在演說中再度呼籲對烏克蘭提供更多武器和防空系統裝備、並要G7對俄羅斯祭出新制裁。澤倫斯基表示，烏克蘭需要強力的空中防禦，包括現代的、完全有效的，以確保烏克蘭能完全防禦俄方的飛彈攻擊。

▲以拜登為首的多國領袖齊聚德國，參加G7峰會。（圖／路透）

他說：「我們每天都跟夥伴們談論這個問題，目前已經有部份協議，如果夥伴們是真正的合作夥伴，而並非觀察者，那麼他們需要更快速的行動」。

澤倫斯基同時表示，拖延向烏克蘭運送武器或任何對俄羅斯的限制，實際上就是在「邀請」俄羅斯發動一次又一次的攻擊。澤倫斯基提出上述訴求稍早之前，俄羅斯空襲了烏克蘭首都基輔的一處住宅建築物，造成1人死亡、包括一名7歲女童在內4人受傷。

拜登譴責俄羅斯的空襲是「野蠻行為」。這是俄軍近3周來首度攻擊基輔。德國總理、同時也是G7高峰會東道主的蕭茲(Olaf Scholz)表示，俄軍的這次攻擊再度顯示，團結一致支持烏克蘭人是正確的。