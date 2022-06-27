　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄烏戰爭告終？澤倫斯基：希望今年入冬前結束軍事衝突

▲澤倫斯基以視訊方式出席G7峰會。（圖／路透）

澤倫斯基以視訊方式出席G7峰會。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)周 一(27日)上午透過視訊連線的方式，出席了在德國巴伐利亞阿爾卑斯山舉行的七大工業集團國家(G7)高峰會。他發表演說，呼籲世界強權加強對烏克蘭提供全面的援助，包括運送防空系統等。

澤倫斯基同時表示，希望在今年冬天開始之前結束跟俄羅斯的軍事衝突。這似乎暗示他有意在今年底前結束這場戰爭，但他並未說明是以和談的方式、還是在烏軍戰勝的情況下結束戰爭。他僅表示G7國家「要盡最大努力」推動在今年年底前結束俄烏軍事衝突。他說，目前的戰鬥條件將使烏軍反擊變得更加困難。

美國總統拜登和來自G7的領袖，在會中強調在面對俄羅斯的侵略之際要團結一致，即使這場戰爭對全球的影響正在惡化。G7國家包括美國、德國、英國、法國、義大利、日本和加拿大。

澤倫斯基在演說中再度呼籲對烏克蘭提供更多武器和防空系統裝備、並要G7對俄羅斯祭出新制裁。澤倫斯基表示，烏克蘭需要強力的空中防禦，包括現代的、完全有效的，以確保烏克蘭能完全防禦俄方的飛彈攻擊。

▲▼多國領袖齊聚德國參加七大工業國集團（G7）峰會。（圖／路透）

以拜登為首的多國領袖齊聚德國，參加G7峰會。（圖／路透）

他說：「我們每天都跟夥伴們談論這個問題，目前已經有部份協議，如果夥伴們是真正的合作夥伴，而並非觀察者，那麼他們需要更快速的行動」。

澤倫斯基同時表示，拖延向烏克蘭運送武器或任何對俄羅斯的限制，實際上就是在「邀請」俄羅斯發動一次又一次的攻擊。澤倫斯基提出上述訴求稍早之前，俄羅斯空襲了烏克蘭首都基輔的一處住宅建築物，造成1人死亡、包括一名7歲女童在內4人受傷。

拜登譴責俄羅斯的空襲是「野蠻行為」。這是俄軍近3周來首度攻擊基輔。德國總理、同時也是G7高峰會東道主的蕭茲(Olaf Scholz)表示，俄軍的這次攻擊再度顯示，團結一致支持烏克蘭人是正確的。

 

►聲寶音波震動牙刷2入才599元！好看又好刷，不買嗎？

ET快訊
天才學生連3年「考上北大」！放榜就重讀　爽賺885萬獎學金
男星10歲兒開藍寶堅尼！「倒車撞上BMW」
「地表最強里長」每周處理2噸麵包：沒任何條件、用悠遊卡就能領
快訊／辛特力FMVP二連霸　狂轟43分寫史上新高紀錄
專家曝「4種水果」帶皮吃　營養更加倍！
殭屍展爆紅！南美館晚間宣布4新措施
快訊／富邦勇士PLG冠軍2連霸　辛特力狂砍43分領軍封王
「性行為那邊會變黑」男友爆她隱私！網見1句話炸綠光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

斷完鐵路再斷公路，立陶宛擴大禁運令！　俄：不恢復就報復

國際火線／兩次頓巴斯戰爭，一齣冤冤相報的悲劇

國際火線／青春殺人者：美國校園槍擊案的永劫輪迴

國際火線／偉大的美國魂：拜登「滅俄挫中」會美夢成真？

國際火線／鳥克蘭人歡迎納粹，毀了希特勒佔領莫斯科美夢

國際火線／芬蘭、瑞典抗俄豪賭，將引爆「核子冬天」？

華經(2468) 公告本公司因董事任期屆滿改選

國際火線／苦澀的成長：普丁大帝的童年往事

俄證實：拜登之子杭特參與烏克蘭生物實驗計畫

國際火線／冷戰諜魂：普丁大帝的崛起

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

7-11店員變「陪玩哥哥」！　和柴柴玩捉迷藏互動暖翻

看到妹子就要帥一波？　騎檔車遇壓車男秒搖頭

白雲遭嗆戀童癖...他尷尬了！　澎恰恰「丟稿」演出網狂讚：老江湖！

煎雞蛋用小鍋蓋秒悲劇　一拿整塊飄起變飛碟XD

累犯！17歲少年翹孤輪　吃3單罰3萬＋沒入機車

俄烏戰爭告終？澤倫斯基：希望今年入冬前結束軍事衝突

美官員：G7最快28日敲定俄油價上限　美將加徵俄570項商品關稅

5歲男童撿到保鑣的槍　一槍轟爆下巴「射殺3歲弟弟」！出遊變悲劇

冷氣這樣吹最省錢！　日本「5大節電妙招」教你省荷包

反墮胎女議員稱女性應「控制精液進入量」　誇張發言被PO網罵爆

神秘「疾病X」將大規模爆發！傳染力高具致命性　恐由動物傳染人類

43歲媽媽狂生44孩！尪嚇到捲款逃　醫曝罕病「不生更慘」

常買的刮刮樂全賣光　她無奈換一款「刮開爽中近3000萬」！

日女借962萬不想還　下藥迷暈債主！放火燒死再假裝火災意外

被男友嫌不夠正分手　普妹變「性感辣模」拍片震驚網友：差超多

民進黨立委洪申翰訪美返台前確診　蕭美琴送大份量洋芋片可頌慰問

天才學生連3年「考上北京大學」！放榜就重讀　爽賺885萬獎學金

111年飛彈射擊訓練　神弓操演展現精準打擊火力

金管會證期局副局長蔡麗玲退休！　職缺由檢查局張子敏出任

焦慮OUT！夏日「香氛紓壓」盤點，讓身邊困難都迎刃而解

巴黎男裝周／Lisa同框雙男神現場暴動！CELINE本季男裝美到女生都心動

國泰金下修我國經濟成長率　「保三沒問題」！

治平高中被爆「神化董事長」！青民協：像是在北韓　校方回應了

俄軍5路進逼利西昌斯克　烏東盧甘斯克州最後大城告急

快訊／辛特力FMVP二連霸　狂轟43分寫史上新高紀錄

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

國際熱門新聞

人妻掛屍吊扇　4歲兒1句話逆轉案情

南非夜店離奇死亡增至22死！　滿地屍體最年輕才13歲

他全勤27年僅收到電影票　網狂捐457萬

43歲媽狂生44孩　醫曝罕病「不生更慘」

小王夜會人妻前女友被抓包！　從5樓逃亡卻慘死

神秘疾病X將大規模爆發！傳染力高具致命性

南非夜店至少20死遺體無外傷　排除踩踏事件

北頓內茨克完全陷落！　俄軍幾乎掌控盧甘斯克州

鬥牛場看台倒塌觀眾奔逃影片曝　4死70人重傷

日本省電奇招曝！冷氣放1物電費秒降

她抓姦男友和媽媽床上舒服　影片瘋傳

G7領袖開普丁玩笑：想學他打赤膊

普丁太缺人！67歲「127公斤退役將領」也被召回

菲律賓渡輪海上火燒船　上百人跳海畫面曝光

更多熱門

相關新聞

疫情加俄烏戰爭　華航驚喜取得英國希斯洛機場永久時間帶

疫情加俄烏戰爭　華航驚喜取得英國希斯洛機場永久時間帶

根據英國BTNews公司今(27)日最新報導，因為疫情與俄羅斯國際航空被除名，英國機場協調有限公司(ACL)重新分配了英國最大、全球第二大希斯洛機場的時間帶，華航不用額外付費就取得該機場的永久時間帶，大幅增強在市場上的競爭能力。

普丁太缺人！67歲「127公斤退役將領」也被召回

普丁太缺人！67歲「127公斤退役將領」也被召回

北頓內茨克完全陷落！　俄軍幾乎掌控盧甘斯克州

北頓內茨克完全陷落！　俄軍幾乎掌控盧甘斯克州

英相強生內政挑戰多　稱挺烏克蘭失敗才會辭職

英相強生內政挑戰多　稱挺烏克蘭失敗才會辭職

G7峰會登場　德國總理：各國憂全球經濟危機

G7峰會登場　德國總理：各國憂全球經濟危機

關鍵字：

澤倫斯基Volodymyr Zelensky俄烏戰爭G7七大工業集團

讀者迴響

熱門新聞

女裸屍掛樹慘死「爆是23歲AV網美」！甜美長相曝

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

《武則天》男星驟逝！

人妻掛屍吊扇　4歲兒1句話逆轉案情

丟丟妹「6千萬豪宅內部」公開了！

北一女「雙料榜首」上台大資工　網：安妮亞

快訊／孫藝真宣布懷孕！　升格當媽IG親報喜：迎來新生命

超級英雄影集「上演群交趴」

蔡尚樺告別《全明星運動會》

成颱機率提高！　全台轉雨時間曝

「資深學姊」租屋洗衣服不拿！網怒曝1招報復

刑事局清秀女警官慘了！翹班到World Gym偷錢被移送

颱風估這天生成！週末挾雨彈襲台

60萬→7.5萬！海灣鬼樓每況愈下　實勘「變臉」現場仍不樂觀

猴痘用殺菌洗衣精無效！ 醫曝共用洗衣機必加「這」

更多

最夯影音

更多
澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店
屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面