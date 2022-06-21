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國際火線／青春殺人者：美國校園槍擊案的永劫輪迴

▲▼ 美國德州烏佛德（Uvalde）羅伯小學24日發生校園槍擊事件。（圖／路透）

德州羅伯小學發生校園槍擊案，遇害學生的家長悲痛欲欲絕。(圖／路透）

記者朱錦華／特稿

今年5月24日，美國德州西南部的烏佛德鎮(Uvalde)發生死傷慘重的大規模槍擊事件。剛滿18歲的拉莫斯(Salvador Ramos)在槍傷祖母後、拿著兩把剛買的、有「死神的聖物」稱號的AR-15半自動步槍闖進羅伯小學(Robb Elementary School)的教室開槍濫殺，總共造成19名學生和兩名教師死亡。由於死亡人數眾多、而且絕大多數又是小學生，震驚美國海內外，餘波盪漾至今迄仍未消停。

美國校園槍擊暴力問題在國際獲得廣泛闗注，始於1999年4月20日在科羅拉多州傑佛遜郡發生的「科倫拜高中屠殺事件」(The Columbine High School massacre)。兩名帶著槍枝和爆裂物的青少年學生當天闖進校園，槍殺了12名學生和1名教師，並造成其他24人受傷，兩人隨後自殺身亡。

該案被視為(直至當時)美國史上最血腥的校園槍擊事件。儘管它的血腥程度後來已不斷被超越，但「科倫拜高中屠殺事件」仍被視為這類槍擊案的「血腥里程碑」，影響之深遠難以估計。

這類案件發生後，最先引發激烈討論的就是槍枝管制問題。但這個問題始終無法有效解決，因為美國憲法(第二修正案)保障人民有擁槍權。除非修憲禁熗，否則無論你怎麼修法管制，只要大多數人民仍然可以擁槍，三不五時就會有一些神經病或情緒失控的人拿著槍出來濫殺一通。

▲▼德州槍手拉莫斯（Salvador Ramos）長相曝光。（圖／翻攝推特）

羅伯小學校園槍擊案的槍手拉莫斯。（圖／翻攝自推特）

更重要的是，美國「全國步槍協會」(National Rifle Association，NRA)勢力很大，據稱有將近500萬名會員，還有軍工產業者在背後撐腰，他們一再花大錢在國會遊說阻撓管制槍枝。在可見的將來，期望美國的槍擊案減少，無異是癡人說夢。

同樣引發人們熱烈討論的另一個問題是：為什麼美國的槍擊案(尤其是校園槍擊案)問題特別嚴重？加拿大、瑞士同樣允許人民擁槍，但槍擊案數字卻遠比美國來得少(一年才發生幾宗)，更遑論校園槍擊案了，為什麼？

美國著名紀錄片導演麥可摩爾(Michael Moore)2002年時曾推出《科倫拜校園事件》(Bowling for Columbine)一片，裡面廣泛探討了美國的校園槍擊案問題。摩爾在片尾時走訪了曾擔任「全國步槍協會」主席的奧斯卡影帝卻爾登希斯頓(Charlton Heston)。希斯頓受訪時說：「我認為，美國歷史就是一部雙手沾滿血腥的歷史。」

這的確是事實。回顧美國歷史，從先民踏上這塊新大陸的土地開始，到獨立戰爭、開拓大西部，整個江山就是靠美國人民用槍桿子打出來的。愛槍、擁槍，幾乎成了美國人民血液裡的DNA，代代相傳至今。另外有受訪者表示：「美國人傾向於用槍枝來解決問題。」這意味著許多美國人在面對問題時，潛意識裡仍殘存著拓荒時代用槍枝快意恩仇的想法。

▲▼ 美國德州烏佛德（Uvalde）羅伯小學24日發生校園槍擊事件。（圖／路透）

羅伯小學校園槍擊案的案發現場。（圖／路透）

美國人的愛槍、愛暴力，充分顯現在他們的次文化裡。從漫畫、動畫、電影、音樂(如瑪麗蓮曼森的音樂)到電玩，內容莫不充斥著滿滿的暴力(並且大量又強勁的放送到全世界)，嚴重荼毒一代又一代年輕人的心靈，讓他們崇尚武力，動不動就用槍來跟別人對話。

摩爾在《科倫拜校園事件》影片中舉出了一個很誇張的例子，在他的家鄉密西根州弗林特市，有一名6歲的小學一年級男生，在暫住舅舅家裡的時候， 意外找到一把手槍。他把槍帶到學校，射殺了一名同齡的女同學。這名小男生行兇的動機不明，卻創下紀錄，成為美國校園槍擊案史上最幼齒的槍手。

美國疾管中心(CDC)日前公布一項統計數字：從2017年開始，被槍殺死亡已經超越車禍，成為美國1至24歲孩童與青少年的頭號死亡原因。2020年美國總計有4368名19歲以下兒童和青少年成為槍下亡魂。 隨著美國社會分裂日趨嚴重，族群衝突加劇、仇恨犯罪增加、校園中歧視、霸凌的現象未見緩解，美國的槍枝暴力問題、尤其是校園槍擊案的問題，未來恐怕是沒有最糟，只有更糟。

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