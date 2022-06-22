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斷完鐵路再斷公路，立陶宛擴大禁運令！　俄：不恢復就報復

▲▼俄羅斯「外飛地」加里寧格勒州（Kaliningrad）港口。（圖／路透）

俄羅斯「外飛地」加里寧格勒州的港口。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

立陶宛17日引述歐盟指示宣布，禁止經立陶宛境內鐵路向俄「外飛地」(exclave)加里寧格勒州(Kaliningrad)運送貨物。俄羅斯外交部21日召見歐盟駐俄羅斯外交使團代表，對「禁運令」提出抗議，要求立即恢復加里寧格勒的過境貨物運輸，否則俄方將採取報復措施。

俄羅斯「衛星通訊社」引述加里寧格勒州新聞部門負責人的話說，立陶宛已將該州的過境運輸禁止範圍從鐵路運輸擴大到了公路運輸。目前加里寧格勒州只能透過海上運輸取得來自俄羅斯其他地區的鐵礦石、煤炭和建築材料等貨物。

立陶宛政府同一天則發表聲明說，「禁運令」只是歐盟對俄羅斯實施制裁的一部分，不受制裁約束的旅客和貨物，透過立陶宛進出加里寧格勒州不受影響。

▲▼俄羅斯士兵在加里寧格勒州（Kaliningrad region）進行演練。（圖／路透）

俄羅斯士兵在加里寧格勒州進行演練的畫面。（圖／路透）

針對立陶宛的禁運動作，俄聯邦安全會議秘書派特魯舍夫(Nikolai Patrushev)說，俄方將予以回擊，會讓立陶宛「感覺到痛」。他說，「俄羅斯當然會對這種敵對行動作出回應，各部門正在制訂適當措施，並將於近期作出回應，它們會對立陶宛產生嚴重的負面影響。」

俄羅斯外交部21日發表聲明說，俄方告訴歐盟，立陶宛的舉動屬於「反俄措施」，違反相關法律和政治義務，加劇局勢緊張。俄方要求立即恢復運輸，否則將採取反制措施 。不過，歐盟否認對加里寧格勒州實施「封鎖」，稱未受制裁的貨物仍可正常運輸。

據瞭解，加里寧格勒州是位於波蘭和立陶宛之間的俄羅斯飛地(指在某個國家境內有一塊主權屬於他國的領土，當中又分為「外飛地」和「內飛地」)，主要透過鐵路和天然氣管道從俄羅斯其他地區輸入貨物和能源。俄、加之間唯一的一條鐵路途經立陶宛。而歐盟對俄新一輪制裁生效後，立陶宛隨即宣布從18日起關閉上述鐵路通道。

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