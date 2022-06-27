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北頓內茨克完全陷落！　俄軍幾乎掌控盧甘斯克州

▲▼俄軍全面佔領北頓內茨克（Sievierodonetsk），烏克蘭軍方撤退至利西昌斯克（Lysychansk）。（圖／路透） 

▲俄軍全面佔領北頓內茨克，烏軍撤退至河對岸的利西昌斯克。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏東北頓內茨克（Severodonetsk）烏軍和俄軍日前進入激烈巷戰，隨著俄軍加大砲火與進攻力度，烏軍最終棄守最後據點，北頓內茨克軍事指揮官史特里烏克（Oleksandr Striuk）25日宣布，經過幾個月的浴血奮戰後，如今北頓內茨克已全面陷落，遭俄軍掌控。俄軍聲稱「全面解放」該城市。

CNN報導，史特里烏克指出俄軍已指定該城的指揮官，但因為多日猛烈砲擊造成城市摧毀殆盡，「對人民來說會很難以適應」。

北頓內茨克最後守軍在24日被下令撤離，因為烏軍高層坦承繼續堅守一小塊地方已沒有可能也沒有意義。撤離命令讓盧甘斯克州最後一個堅強防守的據點北頓內茨克，最終也落入了俄軍手中，整個盧甘斯克州也幾乎成了俄軍勢力範圍。

盧甘斯克州州長海岱（Serhiy Hayday）表示，軍方作出撤離決定，一方面也是因為未設防地區的人員死亡數量每天都會繼續增加。

俄國國防部25日證實已北頓內茨克河（Siverskyi Donets）左岸，聲稱「全面解放」該城市。

史特里烏克表示目前仍在北頓內茨克的人沒有任何可能可以離開，由於受到俄軍控制，唯一可以離開的方向便是往俄軍勢力範圍，無法出逃到烏克蘭軍隊把守的據點。

俄羅斯國防部表示，俄軍已完全控制北頓內茨克市與附近的博里夫西克鎮（Borivske）。塔斯社消息指出，俄軍正與分離主義當局及當地警方合作，而烏軍持續在城外進行砲火攻擊，阻礙俄方撤離阿佐特化工廠（Azot）內的平民。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在視訊演說中誓言，烏克蘭將奪回失去的城市，但也承認這場戰爭對人民帶來很大的創傷，「我們不知道它會持續多久，在我們看到勝利即將到來之前，還需要多少打擊、損失和努力。」

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